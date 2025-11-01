El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia en un pueblo de la provincia de Segovia. Antonio de Torre

Herido un motorista tras sufrir una caída cerca de Navares de las Cuevas

El accidente se produjo este sábado por la mañana en un camino en dirección a Castroserracín

Segovia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:40

Un hombre resultó herido este sábado por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido a escasos metros del casco urbano del municipio segoviano de Navares de las Cuevas. El varón, que conducía una motocicleta, sufrió una caída en un camino y requirió asistencia sanitaria. Hasta el lugar se desplazó también una patrulla de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron pasadas las 10:40 horas, cuando la sala de operaciones de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada en la que se informaba de que un varón de unos 40 años había resultado herido al sufrir una caída con su moto cuando circulaba por un camino que conecta Navares de las Cuevas y Castroserracín. En concreto, el siniestro se había producido a aproximadamente un kilómetro de distancia del casco urbano del primer municipio.

Según indicó el alertante, el motorista estaba consciente pero presentaba heridas. Por ello, se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que atendieron al hombre en el lugar del accidente de tráfico.

