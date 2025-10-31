Herido un motorista al chocar contra un corzo en Cuéllar
El accidente de tráfico tuvo lugar a última hora de la noche de este jueves en la carretera SG-V-2041
Segovia
Viernes, 31 de octubre 2025, 13:34
Un motorista de 47 años de edad ha resultado herido en un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un animal silvestre. Esta vez, el conductor de la motocicleta colisionó contra un corzo que irrumpió en la carretera. El suceso ha tenido lugar en las proximidades de la villa de Cuéllar, en la provincia de Segovia, según la información facilitada por el servicio de Emergencias 112 Castilla y León, que atendió el aviso.
En concreto, los hechos tuvieron lugar poco antes de las 23:34 horas de la noche de este jueves, momento en el centro recibe el aviso de Sacyl en el que se da cuenta de un accidente de tráfico a la altura del punto kilométrico cuatro de la carretera SG-V-2041, en las inmediaciones de la localidad cuellarana. En la llamada se advertía de que una persona estaba herida después de que la motocicleta en la que iba chocase contra un corzo.
En lo que respecta a los accidentes de tráfico en los que están involucrados animales, los incidentes con corzos y jabalíes lideran la clasificación general de fauna que se relaciona con una mayor peligrosidad en lo que a número de siniestros se refiere.
La activación de la respuesta de emergencia para movilizar los medios pertinentes para dar la cobertura precisa al suceso implicó el traslado de la información a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a la Policía Local de Cuéllar y al propio servicio sanitario regional de Sacyl, que a su vez desplazó hasta el lugar del accidente de tráfico una Unidad Enfermerizada de Emergencias.
El motociclista es un hombre de 47 años, como apuntan fuentes del 112 Castilla y León. El herido recibió una primera asistencia médica por parte del personal sanitario que acudió a atender y posteriormente fue evacuado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid en la ambulancia enviada.