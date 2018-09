Hay Festival de Segovia Hanif Kureishi: «Para escribir hay que ir contra la decencia» Hanif Kureishi, en su intervención en Hay Festival. / Óscar Costa El escritor y cineasta británico argumenta que la clave del éxito es entretener y «jugar con el público» CLAUDIA CARRASCAL Segovia Domingo, 23 septiembre 2018, 12:13

La pasión por la escritura le llegó cuando solo tenía doce años y desde entonces mantiene esa llama viva, el novelista, autor teatral, guionista y director de cine británico Hanif Kureishi (Londres, 1954) reconoce que le encanta escribir y que es una pasión que ha transmitido a dos de sus hijos, que ya están haciendo sus primeros pinitos como guionistas.

No obstante, asegura que no es una tarea nada fácil y que él todas las mañanas se levanta temprano y se sienta en la mesa para comenzar a escribir todo aquello que se le ocurre, desde lo que ha comido o soñado hasta las conversaciones que ha mantenido el día anterior. «Se trata de una escritura libre que permite que los personajes emerjan de la oscuridad», explica.

Caminar por las calles y observar a la gente también son acciones que aportan mucha información para configurar un relato, según el escritor. A su juicio, el comienzo de estas piezas literarias es como el enamoramiento «primero sorprende y luego la trama se complica». Así lo puso de manifiesto este sábado durante su participación en el Hay Festival, en una charla con el director internacional del festival, Peter Florence.

Reconoce que el hecho de realizar esta tarea a diario requiere un esfuerzo físico y psicológico inmenso, porque es un proceso largo que supone revisar, reescribir y detectar errores, pero para él la fuerza creativa es un placer que disfruta enormemente.

Eso sí, para lograr una buena historia considera que es necesario «ir en contra de los criterios de decencia y dignidad» y decantarse por un estilo «salvaje y trasgresor» porque, en su opinión, el lector anhela que los personajes a los que lee o ve en la pantalla hagan todo aquello que él no puede hacer. «En vez de matar vemos como matan otros», apunta.

En el ámbito profesional reconoce que no se ha fijado retos, tampoco le quedan sueños por cumplir, algo que puede deberse, según indica, a que ya no le interesan las mismas cosas que en su juventud. Ahora tiene puesta la mirada en el mundo contemporáneo y en el incierto futuro de los jóvenes, asuntos que le preocupan enormemente porque a lo largo de su vida asegura que no haber visto nunca una Europa tan oscura. Además, afirma que no se atisban soluciones y que la situación no es nada halagüeña con el auge de los supremacistas y el neofascismo.

Sin embargo, defiende la postura que están adoptado los jóvenes, ya que considera que sí que les interesa la situación política actual y que se preocupan por problemas como el Brexit, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca o las relaciones raciales, asuntos para los que, a su juicio, «no hay escape».

Precisamente, estas relaciones raciales, pero también las relaciones entre géneros o de autoridad entre padres e hijos son las que otorgan una dimensión social a los guiones y novelas y las que más le interesan al prestigioso escritor británico.

Por otra parte, reconoce la importancia de trabajar pensando en la audiencia y es que para hacer buenas historias «hay que jugar con el público», asevera. Asimismo, asegura que, en este sentido, es más fácil escribir un guion que una novela porque en el cine los actores pueden llenar los espacios con interpretación, sin embargo, en la literatura el autor trabajo solo.

Mantener la tensión y la intriga es fundamental para contar una historia, aunque el deseo y el entusiasmo también constituyen, en su opinión, un buen motor narrativo. Este es el motivo por el que Kureishi, autor de de obras como «El buda de los suburbios», «Intimidad» o «La última palabra», opta por introducir escenas y pasajes de sexo en sus trabajos, según admite. «Me gusta hablar de la sexualidad en un sentido amplio y no tiene que ver con el sexo en sí, sino con hacer aquello que te gusta, que te da placer. No me interesa escribir sobre gente copulando, sino sobre gente entusiasmada», detalla.