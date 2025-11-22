La Guardia Civil lleva a cabo una gran operación en Villacastín

La Guardia Civil ha llevado a cabo una amplia operación contra el tráfico de drogas en la localidad segoviana de Villacastín, un municipio de gran ... importancia estratégica por su conexión por autopista con la Comunidad de Madrid. La intervención de la Benemérita, que llamó la atención de los vecinos, se desarrolló durante la madrugada del 4 al 5 de noviembre.

Según ha podido saber EL NORTE, la operación se ha saldado con varios detenidos. Entre los investigados figura un exempleado del instituto armado que ya no pertenecía a la Guardia Civil. Con esta actuación se ha logrado desarticular una de las principales redes de distribución de droga en la provincia de Segovia.

Desde que se llevó a cabo la operación y durante las últimas semanas, la Subdelegación del Gobierno tan solo ha confirmado su existencia, sin concretar detalles como la naturaleza de la misma o el número de detenidos al encontrarse bajo secreto de sumario. Este lunes está previsto que presenten una «importante operación» desarrollada por la Guardia Civil.