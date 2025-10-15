La Guardia Civil interviene 41 kilos de hachís en el interior de un vehículo La aprehensión se realizó tras parar una furgoneta que circulaba por la AP-6

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 54 años, residente en Cantabria, como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, tras intervenir 41 kilogramos de hachís del interior de la furgoneta que conducía.

Hace unos días, cuando una patrulla de la Guardia Civil de El Espinar se encontraba realizando servicio de vigilancia activa en vías interurbanas con el objetivo de impedir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y prevención de la seguridad ciudadana, observó la circulación irregular de una furgoneta por la autopista AP-6, a la altura de la localidad de Navas de San Antonio.

Los agentes pararon la furgoneta con el objetivo de informar al conductor de la infracción detectada. Durante la identificación observaron que mostraba un notable estado de nerviosismo, lo que llevó a realizar una inspección del vehículo. En la parte de carga se localizaron cuatro bolsas herméticas que contenían paquetes envueltos en cinta marrón, sin grandes medidas de ocultación, lo que facilitó su localización. Tras abrir una de las bolsas, se identificó una sustancia con color y olor característicos del hachís, confirmada mediante reactivo droga test.

Fueron intervenidos un total de 41 kilogramos de hachís repartido entre las cuatro bolsas, así como una notoria cantidad de dinero en efectivo.

Las diligencias policiales fueron entregadas junto con el detenido y la sustancia intervenida en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Segovia, dictando el ingreso en prisión preventiva del detenido.

Esta actuación refleja la eficacia de los dispositivos operativos desplegados por la Guardia Civil en la provincia de Segovia en el ámbito de la prevención del tráfico de drogas y la protección de la seguridad ciudadana, reafirmando el compromiso del Cuerpo con la legalidad y el servicio público.