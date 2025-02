Grupos de inversores muestran interés por un recordado hotel de Segovia

Lo que queda del antiguo edificio del hotel Victoria (fachada y poco más) y el solar que en su día ocupara siguen a la espera ... de un comprador que asuma su reconstrucción.

El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, desvela que varios grupos de inversores han mostrado interés en hacerse con la finca situada en el número 5 de la Plaza Mayor, aunque prefiere guardar discreción porque las negociaciones están en curso. «Seguimos en contacto con la propiedad y podemos decir que hay inversores interesados. Uno de ellos incluso está elaborando una memoria técnica para valorar la inversión que debe acometer. Está todo en curso y en marcha, pero debemos llevarlo con cierta discreción para que no se tuerza», apunta González-Salamanca.

Aunque en el interior del inmueble nada se ha movido, el Ayuntamiento no ha dejado de dar pasos, siempre «de la mano» de la propiedad. «A los interesados se les informa pormenorizadamente. Se han mantenido ya varias reuniones con esos grupos, aunque es una operación que requiere tiempo. Se trata de una inversión complicada porque es un edificio complicado. Segovia es una ciudad complicada de por sí, pero este inmueble posee unas condiciones patrimoniales que exigen acometer determinadas intervenciones adicionales. No es algo que se pueda decidir de la noche a la mañana», señala el edil.

Entre esas intervenciones adicionales se encuentran los pertinentes estudios arqueológicos. El inmueble que albergara el recordado hotel Victoria fue en su día un edificio protegido, dotado de un patio renacentista cuyos vestigios es preciso conservar y mantener. «Hubo una serie de hallazgos arqueológicos que se encuentran perfectamente localizados y estudiados y, como es lógico, el inversor interesado en hacer allí algo debe tener en cuenta esos vestigios y garantizar su protección. Esto supone una inversión adicional. Y a la hora de reconstruirlo, igual, porque el constructor está obligado a respetar el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (Peahis). La obra tendrá las lógicas dificultades que cualquier otra que se produzca en el entorno, pero los constructores saben cómo solventarlas. En cualquier caso, no es un edificio fácil».

El Ayuntamiento consolidó muros y garantizó la seguridad del inmueble tras el derrumbe que arrastró una pared de la Casa Consistorial

González-Salamanca conoce los usos que los distintos grupos de inversores que han preguntado por la finca tiene pensandos para ella, pero no quiere desvelarlos. No obstante, el Peahis es muy claro al respecto: solo permite el uso hotelero o como residencia de estudiantes o personas mayores. «No hay otra posibilidad y los inversores deben decidir dentro de esos usos permitidos. Es cierto que los interesados tienen ya decidido el uso que quieren darlo en caso de quedarse con ello, pero no seré yo quien lo diga», afirma el concejal de Urbanismo.

La última vez que el Ayuntamiento de Segovia se ha visto obligado a intervenir en lo que queda del inmueble fue el pasado año, a raíz del derrumbe de un muro que en el mes de marzo arrastró una pared de la propia Casa Consistorial (el Ayuntamiento linda con el edificio) ocasionando graves daños en los aseos de la primera planta, que quedaron al descubierto. «Reconstruimos la pared de la Casa Consistorial y se reforzó entera, pero también hubo que demoler algunos muros que entrañaban cierto riesgo para los edificios colindantes. Ahora mismo está todo perfectamente consolidado. Afortunadamente, solo fue un percance que no ocasionó males mayores».

Largo expediente

El edificio del hotel Victoria ha estado en el centro de una larga disputa urbanística. Aunque consolidados, los restos se encuentran en un estado de deterioro muy avanzado, situación que hace algunos años llevó al Ayuntamiento de Segovia a abrir un proceso de venta forzosa debido al incumplimiento de los deberes de mantenimiento por parte de la propiedad. En 2017, el departamento de Urbanismo fijó la venta forzosa del inmueble en un valor estimado de 1,2 millones de euros. La decisión que se tomó después fue que se cumplieran los plazos para la presentación de proyectos de rehabilitación del inmueble.

Dos años más tarde, hubo varios intentos de alcanzar un acuerdo para evitar la venta forzosa, pero todos fracasaron. La propiedad presentó recursos que fueron desestimados y el Ayuntamiento consiguió la aprobación de esa venta en el pleno ordinario de octubre de 2019. En 2022, se convocó un concurso público para la adjudicación de la finca con un precio base de 1.224.991,49 euros. Sin embargo, quedó desierto, lo que permitió al Ayuntamiento contemplar la opción de la adjudicación directa con una posible rebaja de hasta el 25% en el precio de licitación.

El interés de varios grupos inversores abre ahora la puerta a la tan deseada solución. A la espera de que eso ocurra, el hotel Victoria sigue siendo un expediente sin cerrar.