Cae un grupo criminal en Segovia y Barcelona que estafaba con tarjetas de crédito clonadas
La operación se ha saldado con cuatro detenidos
EL NORTE Segovia
Martes, 30 octubre 2018, 15:49

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo (Albacete) ha detenido a cuatro personas, de entre 26 y 31 años, vecinos de Segovia y Barcelona, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal y estafa continuada con tarjetas de crédito clonadas. En el marco de la Operación Livaro, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete en un comunicado, los arrestados están acusados, también, de «falsificación de documentos públicos y privados, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales».

La investigación comenzó en septiembre de 2016 tras la denuncia que un vecino de La Roda (Albacete) presentó ante la Guardia Civil de su localidad en la que comunicaba que había detectado varios cargos en su tarjeta de crédito que no había autorizado. Una vez recogida la denuncia, los agentes encargados de la investigación comprobaron que estos cargos fraudulentos se correspondían con compras 'on line' de varios productos, así como del pago de micropréstamos solicitados, igualmente 'on line', en varias mercantiles y que ascendían a 4.600 euros.

Determinaron que, en primer lugar, el jefe del grupo criminal se dedicaba a captar a las 'mulas' económicas, mediante anuncios de falsas ofertas de trabajo en páginas de Internet, a las que ofrecía unos ingresos rápidos por únicamente recibir dinero en sus cuentas y posteriormente transferirlo a otras. Los contactos entre esta persona y las 'mulas' se realizaba siempre a través de servicios de mensajería instantánea y chats de páginas de Internet.

Tras captar las 'mulas', el siguiente paso era obtener copias de sus documentos personales y de sus cuentas bancarias para, seguidamente, solicitar a nombre de ellas micropréstamos en plataformas y mercantiles autorizadas del ramo de las finanzas, siempre de forma online.El dinero obtenido por estos microcréditos era ingresado en las cuentas de las 'mulas' y estas lo traspasaban, mediante transferencias bancarias o ingresos en cajeros, a la cuenta de la persona encargada de blanquearlo con la transformación de moneda de curso legal a moneda virtual (bitcoin). Para el pago de los microcréditos utilizaba tarjetas bancarias clonadas a sus legítimos propietarios, emitidas tanto en España como en el extranjero, realizando igualmente compras por Internet en comercios con plataforma de venta digital, informa Efe

Al desmantelar este grupo criminal, la Guardia Civil ha podido esclarecer nueve delitos de estafa (uso fraudulento de tarjeta de crédito), dos de falsificación de documentos públicos y privados, dos de usurpación de estado civil, un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.