El grupo Copese maneja alternativas al Centro Integral Cárnico de Villacastín
QUIQUE YUSTE Segovia Lunes, 27 agosto 2018, 11:24

Agosto no es un buen mes para aquel que espere novedades de los asuntos que mantiene en los juzgados. La actividad en los tribunales es prácticamente nula y hay que esperar a la vuelta de vacaciones para que recuperen su velocidad habitual, aunque tampoco destaca por su agilidad. El grupo Copese no es ajeno y permanece a la espera de novedades del recurso que planteó contra el auto que desautorizó la venta del Centro Integral Cárnico de Villacastín, donde la empresa con sede en Coca tiene prevista su implantación en cuanto le sea posible. Pero por el momento, y mientras el juzgado número 5 de lo Mercantil de Madrid no resuelva el recurso, el grupo no puede dar nuevos pasos para desembarcar en Villacastín.

«Hay que esperar y esperar a que el juzgado rompa por donde quiera. En agosto ahora está todo parado. No hay ninguna novedad. Lo único que corren los plazos», lamenta José Muñoz, director general del Grupo Copese, quien no se atreve a adivinar cuando el juzgado resolverá su recurso. Si falla en contra, Muñoz no consideraría la decisión del juez un carpetazo definitivo a sus opciones de instalarse en el CIC de Villacastín. «Ese concurso se tiene que acabar, de una forma o otra, mañana o dentro de diez años. Se tiene que acabar liquidando. El juez no puede mantener el concurso eternamente, sobre todo teniendo en cuenta que la administración concursal lo quiere liquidar», asevera un José Muñoz que no oculta sus ganas de conocer la resolución judicial: «Somos los primeros interesados en que el juez lo mueva».

En el caso de que finalmente el juzgado estime favorablemente el recurso presentado por la empresa, Muñoz considera que el proceso solventaría un obstáculo grande y el proceso para hacerse con las instalaciones sería mucho más rápido y fluido. «No sería un paso definitivo pero sí que ayudaría mucho. Después quedaría hacer la compraventa con la administración concursal», reconoce Muñoz, pregonero de las fiestas de Villacastín en la jornada del miércoles.

El director general de la empresa caucense tiene claro que el tiempo juega en su contra, aunque es el propio Grupo Copese el que se está encargando de vigilar las instalaciones del centro para evitar posibles robos, así como de reparar las deficiencias que el paso del tiempo genera en un centro que lleva años cerrado.

Sin embargo, el estancamiento judicial del proceso para adquirir el Centro Integral Cárnico de Villacastín no ha motivado que los responsables de Copese hayan optado por buscar otras instalaciones en la provincia donde instalarse. «No hay otras similares alrededor», afirma Muñoz. No obstante, la empresa con sede en Coca sí que maneja otras alternativas. Así, desde hace año y medio cuentan con un anteproyecto, «dibujado y con presupuesto», para construir unas instalaciones similares en Coca, en el mismo lugar donde ya cuentan con su industria cárnica y donde están construyendo una fábrica de piensos. «Lo tenemos parado a la espera de lo que pueda pasar en Villacastín», afirma el director general de Copese. «No son dos proyectos compatibles», reconoce Muñoz, quien asegura que no han fijado una fecha en el calendario en la que apostar definitivamente por el centro de Coca si la situación en Villacastín no se ha desatascado.