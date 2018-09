«Somos todos una gran familia» Sara Yagüe (tercera por la izquierda), acompañada de las damas y de quintos de este año. / El Norte CARBONERO EL MAYOR Sara Yagüe, reina de las fiestas de Carbonero El Mayor, tendrá como damas a Rocío Herrero, Andrea Fuentes, Irene Pascual y Carla Rubio MÓNICA RICO Carbonero El Mayor Viernes, 7 septiembre 2018, 20:13

Cada verano en la localidad de Carbonero el Mayor, los quintos se reúnen para decidir quiénes serán la reina y las damas de sus fiestas. Cada quinta toma su decisión, que después comunican a la Corporación municipal, que después se reúne con los quintos y las quintas para anunciar el nombre los jóvenes que ocuparán esos cargos. Este año las damas serán Rocío Herrero Martín, Andrea Fuentes Domingo, Irene Pascual Cobas y Carla Rubio Herranz,mientras que el cargo de reina lo ocupará Sara Yagüe de Santos. La joven vive con ilusión las horas previas a la fiesta.

–¿Qué sintió cuando le comunicaron que había sido elegida reina de las fiestas?

–En un primer momento me impactó un poco, no supe reaccionar y no me hizo mucha ilusión. Pero según han ido pasando los días y hemos hecho cosas estamos todas, en general, más ilusionadas y nos hacemos a la idea y nos gusta más.

–El sábado tuvo lugar la presentación oficial de reina y damas ¿cómo lo vivió?

–Fue la proclamación, el primer momento en el que te subes el escenario y el acto es en sí muy bonito, muy solemne, muy cuidado y fue muy emocionante, la verdad, porque estaba allí todo el pueblo alrededor, mi familia, mis amigos, toda la gente de Carbonero... Fue muy emocionante.

–¿Cuál cree que será el momento más especial de estas fiestas?

–Las fiestas en sí serán todas muy especiales, porque siendo reina se viven de otra manera. Si me preguntan otro año diré otro momento seguramente, pero este año creo que la ofrenda de flores que se hace a la Virgen el sábado por la tarde, un acto en el que tenemos que ir de largo y yo creo que va a ser uno de los más especiales.

–¿Cuál es su papel durante estos días?

–Tanto la reina como las cuatro damas tenemos que asistir a todos los actos oficiales. Comenzamos el pasado sábado con la proclamación y esta semana estamos todas las mañanas ayudando con las actividades infantiles, dentro de la semana cultural. Luego ya durante las fiestas vamos con la Corporación Municipal y nos encargamos de entregar los premios a los recortadores el viernes. El sábado hacemos la ofrenda de flores en la ermita, y después subimos al balcón del Ayuntamiento, desde donde, junto con la alcaldesa, vemos el desfile de peñas y tiramos el chupinazo, un petardo que anuncia el inicio de las fiestas. A lo largo de la semana también vamos a los festejos taurinos y estaremos presentes en algún acto más.

–Como representante de la juventud de Carbonero, ¿qué deseo lanza a los jóvenes para estas fiestas?

–Que se lo pasen muy bien, que son días para disfrutarlos. Son días de los que nos vamos a acordar siempre, durante todo el año, los estamos esperando con muchas ganas. Que disfruten pero siempre con juicio (risas)

–¿Cómo animaría a que se acerquen hasta Carbonero vecinos de otros lugares?

–Para cada uno las fiestas de su pueblo son las mejores, pero las fiestas de Carbonero también son especiales, son de un ambiente en el que se está todo el día haciendo cosas, todo el día en la calle, son unas fiestas muy activas, en todo momento hay cosas para hacer para todo el mundo. Al ser grandes las peñas que hay en el pueblo, todos estamos muy integrados y al final somos una gran familia que estamos cinco días en la calle dándolo todo.