El gobierno municipal, decidido a hacer la rotonda entre Padre Claret y Coronel Rexach

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ratificó ayer su compromiso con la construcción de una rotonda en la confluencia entre la calle Coronel Rexach ... y la avenida Padre Claret, medida destinada a optimizar el tráfico en un nudo crítico de la ciudad. La iniciativa, que surgió de una propuesta de Izquierda Unida a través de una moción, está estrechamente vinculada a la habilitación del solar del antiguo Regimiento como aparcamiento temporal para autobuses turísticos, precisó el regidor.

Mazarías dijo que el proyecto responde a la necesidad de adaptar el tráfico ante la llegada de vehículos pesados, pensando especialmente en la calle Coronel Rexach, que dará acceso al recinto de los autobuses turísticos. «Se ha estudiado 'in situ' con profesionales de Asetra, y hemos constatado la urgencia de actuaciones, como el retranqueo de la entrada al solar del regimiento desde Coronel Rexach», explicó. A corto plazo, se priorizará esta modificación para facilitar el acceso, mientras que la rotonda se prevé como solución a largo plazo. El solar, actualmente con un uso urbanístico incompatible con aparcamientos, está en fase avanzada de tramitación. «Seguimos dando pasos en la tramitación urbanística, con informes exhaustivos, también para que la tasa que deberán abonar los autobuses turísticos por aparcar no pueda ser cuestionada», afirmó Mazarías. El objetivo es convertir el terreno en espacio que acoja temporalmente a los autobuses hasta su reurbanización definitiva.

La propuesta de la glorieta, ubicada justo al inicio del Acueducto, pretende regular el giro de los autobuses y descongestionar el tráfico general.