Lugar donde se habilitará la rotonda. Antonio de Torre

El gobierno municipal, decidido a hacer la rotonda entre Padre Claret y Coronel Rexach

El proyecto responde a la necesidad de adaptar el tráfico ante la llegada de vehículos pesados, pensando en el acceso al recinto de los autobuses turísticos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:29

Comenta

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ratificó ayer su compromiso con la construcción de una rotonda en la confluencia entre la calle Coronel Rexach ... y la avenida Padre Claret, medida destinada a optimizar el tráfico en un nudo crítico de la ciudad. La iniciativa, que surgió de una propuesta de Izquierda Unida a través de una moción, está estrechamente vinculada a la habilitación del solar del antiguo Regimiento como aparcamiento temporal para autobuses turísticos, precisó el regidor.

