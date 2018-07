La UTE Globalia-La Sepulvedana vuelve a optar al contrato del transporte urbano Varios pasajeros suben a un autobús urbano en la plaza de Artillería. / Antonio Tanarro El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales falla en contra del Ayuntamiento, que espera tener listos los nuevos autobuses este mandato QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 21 julio 2018, 17:49

Nuevo varapalo en el proceso para la adjudicación del contrato de autobuses urbanos de Segovia. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha fallado a favor del recurso presentado el pasado mayo por la Unión Temporal de Empresas Globalia-La Sepulvedana, que será readmitida en el proceso tras su exclusión por no cumplir con los requisitos de solvencia técnica según el Ayuntamiento de Segovia. Así, la UTE pugnará con la Corporación Española del Transporte (Grupo Avanza) y la UTE Autobuses Urbanos de Lugo y AlcalaBus por hacerse con un contrato con una vigencia de diez años, un presupuesto base de licitación de 3.067.000 euros al año y que sustituirá al que está prorrogado desde junio de 2016.

La decisión de incluir de nuevo a Globalia-La Sepulvedana en el proceso de adjudicación viene motivada por «una interpretación más laxa» del pliego de condiciones técnicas, según apuntó la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, que recuerda que el Ayuntamiento había optado por una interpretación más estricta. «El tribunal aplica el principio de acumulación», explicó Luquero, resignada con una decisión que esperaba desde hace semanas y que considera indebida la exclusión en mayo de la UTE formada por Globalia-La Sepulvedana. «En principio, las dos empresas que conforman una UTE deben presentar solvencia, pero el tribunal entiende que si una de las dos cumple con la solvencia y la otra tiene unos mínimos se puede admitir», indicó la regidora, señalando que la decisión de excluir a la UTE fue tomada por unanimidad de todos los grupos políticos en la mesa de contratación.

Una vez conocido el fallo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, el Ayuntamiento de Segovia convocará para la próxima semana una mesa de contratación en la que se abrirá el segundo sobre correspondiente a la UTE Globalia-La Sepulvedana. Una vez se valore y puntúe su propuesta, será el momento de abrir el tercer sobre (relativo a las condiciones económicas) de las tres empresas en liza por el contrato del servicio de autobuses urbanos de Segovia, procediendo después al último paso: la adjudicación del contrato.

Con cautelas

La alcaldesa no aventura plazos, aunque espera que los nuevos autobuses urbanos puedan estar recorriendo las calles de la ciudad antes de que acabe el mandato. «Yo creo que sí estarán listos, por muy tarde que se adjudique», afirmó. Pero el temor del equipo de gobierno es que el proceso de adjudicación acumule más retrasos debido a la presentación de nuevos recursos bien por parte de empresas que no se presentaron al concurso debido a la rigidez manifestada por el Ayuntamiento sobre el pliego de condiciones que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León flexibiliza con su fallo, o bien por parte de las dos admitidas desde el primer momento –la UTE de Autobuses Urbanos de Lugo SL y AlcalaBus SL (de Alcalá de Henares) y Corporación Española del Transporte SL (del Grupo Avanza)– pueden sentirse perjudicadas por la inclusión de nuevo de Globalia-La Sepulvedana.

No obstante, Luquero asegura que el recurso de Globalia-La Sepulvedana no ha paralizado el proceso de adjudicación del contrato, aunque sí que reconoció que durante estos más de dos meses de espera «no hemos dado más pasos desde el punto de vista formal por cautela». Ahora, con la decisión del tribunal sobre la mesa, esperan que no haya nuevos recursos que obstaculicen el proceso de adjudicación.