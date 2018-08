«La gente se piensa que un gato es un juguete» Piedad Arranz da de comer un gato callejero en una calle de Segovia. / Óscar Costa Piedad Arranz es voluntaria autorizada por el Ayuntamiento de Segovia para dar de comer a colonias de gatos callejeros SUSANA CASTILLEJO Segovia Lunes, 13 agosto 2018, 18:06

Piedad Arranz es uno de las casi cuarenta voluntarios autorizadas por el Ayuntamiento de Segovia que cuidan diariamente a los gatos que se encuentran en la calle. Los cálculos municipales indican que en la capital hay alrededor de 2.500 gatos callejeros.

–¿Cuándo comenzó su interés por los animales? ¿Tiene alguno en casa?

–Mi interés comenzó al oír que maullaban unos gatines en el barrio y nos subimos un par a casa y son los que tengo ahora. Eran chiquitines y estaban mojados. Fue a a partir de ahí. Eso fue en el año 2014 y al ir conociéndolos vi que son unos animales muy interesantes. Lo cierto es que los aconsejo a todo el mundo.

–¿Cuánto tiempo lleva siendo voluntaria en Segovia?

–En las colonias de Segovia comencé en el año 2015. Por parte de la protectora me han ayudado mucho y poco a poco las colonias están bastante controladas y van saliendo adelante. En octubre del año pasado nos dieron un carné del Ayuntamiento para ser 'legales'.

–¿Qué tal son las relaciones con los vecinos?

–En mi caso es muy buena, tengo una excepción, pero eso tiene que haberlo en todos los lados. Ellos me han dado su permiso y no tienen ningún problema con que ayude a estos animales, me ayudan en lo que pueden. Al tener el permiso de la comunidad y ahora del Ayuntamiento de Segovia, la verdad esto está bastante reglado.

–¿Qué requisitos debe cumplir para poder llevar a cabo esta actividad?

–Nos exigen que les demos pienso, comida de gatos. Tenemos que dejar la zona limpia; pero es algo normal. Les voy dando agua y comida todos los días. Espero a que terminen de comer y si queda algún cereal o algún desperdicio lo recojo, algo básico. Ellos solos lo hacen, son muy limpios.

Al mediodía y por la noche

–¿Cuántas horas dedica al día a esta actividad?

–Ahora un poco más. En una de las colonias voy por las mañanas, les doy el pienso y luego vuelvo por la noche. Y en la otra voy a mediodía. Les doy pienso o un poco de paté y leche, ahora les he sacado leche sin lactosa para los bebés. Ellos saben los horarios y casi son ellos los que te marcan la pauta. Por lo normal, suelo estar entre media hora y una por el mediodía y otra por las noches, tampoco es una exageración.

–¿Qué labores realiza durante este voluntariado? ¿Qué gastos tiene?

–Yo hago todo en general. También hay que estar un poco pendiente de si necesitan veterinario o medicación. En cuanto a gastos, cada uno asume los suyos. El tema del veterinario. si es algo importante como una operación. lo cubre la protectora; pero unas gotas para los ojos, medicamentos o la comida es algo que paga cada voluntario.

–¿Son muchos los voluntarios que trabajáis en esta actividad? ¿Cómo se coordinan?

–Creo que estamos alrededor de cuarenta voluntarios. Hemos tenido reuniones y nos hemos conocido allí; pero no tenemos un contacto directo, poco a poco iremos conociéndonos un poquito más.

–¿Qué opina de vender animales?

–No me gusta nada. Antes de meterme en este mundo decía qué majos son; pero ahora cuando paso y los veo ahí cerrados lo paso fatal. Una vez que les ves cómo son, cómo actúan, me duele verles así.

–¿Muchos de los gatos son abandonados por los ciudadanos?

–Si. Yo tengo aquí uno en las colonias que no sé si es abandonado o es que se sale de la casa y viene aquí. También ha aparecido de una gatina de dos meses y de aquí no era. La gente no tienen ninguna conciencia ni ninguna responsabilidad, se piensan que es un juguete y cuando se cansan de ellos lo abandonan.

–¿Cree que Segovia es una ciudad amante de los animales?

–Si me preguntas hace tres meses, antes de las reuniones te hubiera dicho que la gente no es nada tolerante; pero viendo la cantidad de voluntarios que hay y en mi caso en como ha respondido el barrio, me va ganando un poco. Todo el mundo debería poner un gato en su vida.