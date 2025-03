«La gente está contenta pero no estamos para celebrar nada»

Quique Yuste Segovia Sábado, 8 de marzo 2025, 23:36 Comenta Compartir

El entrenador de la Gimnástica Segoviana, Ramsés Gil, por fin pudo celebrar en rueda de prensa una victoria del equipo azulgrana, la tercera a domicilio ... de la temporada y la primera que consiguen en 2025. «Nos hacía muchísima falta. La crisis de resultados nos estaba haciendo mella y a nivel clasificatorio nos ha mandado casi a la lona», reconoció en la sala de prensa de Lezama. Sin embargo, rechazó que durante los días previas el equipo hubiera tirado la toalla: «Dejar de creer a falta de doce partidos no tenía ningún sentido. Queda un tercio de la competición y todos los equipos pasan por baches, lo que pasa que este para nosotros está siendo demasiado cruel. Ahora intentaremos que la victoria no se quede ahí y refrendar las buenas sensaciones en casa. Mejor invitado, con la visita del líder, no podemos tener. Esto es un chute de moral para los chavales y para todos», subrayó el entrenador.

La primera victoria de la temporada llegó en un partido en el que la Sego jugó más de una hora con un futbolista menos, con un penalti en contra discutido y con lesiones como la de Javi Borrego. «Si a todo lo que ha pasado le sumas la meteorología el partido ha rozado la épica. Estar con uno más contra diez es una ventaja clara, es una obviedad, pero ante jugadores de una altísima calidad arriba en cualquiera acción te las pueden liar. Nos han empatado en un saque de esquina y el penalti posterior, pero la fórmula para llegar a la victoria la teníamos clara. Otra cosa es que saliera. Hoy ha salido cara, por lo que hay que celebrarlo. En Lezama no se ganan todos los días», resumió. Sobre la clave del partido, apuntó a la tranquilidad y al acierto que tuvieron desde el primer minuto: «Hemos tenido más calma con el balón. Desde los primeros momentos estábamos bien, la presión tras pérdida funcionaba bien arriesgando un poco más saltando a su central con el extremo derecho. A ellos les costaba ganar altura. El equipo estaba cómodo. También hace mucho el estado del césped. Jugar al fútbol aquí es un premio. Con diez y pese al empate el equipo tenía claro que debía jugar por fuera para generar superioridades y ocupar el área. En una de esas ha llegado el gol», declaró. Sobre los lesionados, explicó que Sergi Molina se retiró con molestias musculares por el esfuerzo realizado pero podrá estar el próximo fin de semana ante la Cultural. También lo espera con Javi Borrego, que sufrió un golpe en la rodilla. Por último, pidió tener los pies en el suelo: «La gente está contenta pero no estamos para celebrar nada. Hay que saber estar y que va a costar mucho salir. Hay que alegrarse porque el esfuerzo ha sido brutal, pero euforias las justas».

