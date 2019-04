Orejana, excluida de la lista de Cs, muestra su «solidaridad» con Noemí Otero y seguirá como afiliada María José García Orejana, en la rueda de prensa. / Antonio Tanarro «Mi participación en esta elección ha sido nula», afirma la portavoz municipal MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Martes, 2 abril 2019, 13:20

En ningún momento ha manifestado disgusto María José García Orejana. La actual portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Segovia tampoco ha confirmado de forma expresa que no formará parte de la candidatura que encabezará Noemí Otero, actual secretaria de organización del partido en Segovia. Pero sí ha dicho que no irá en la lista «aprobada en Valladolid» y que los 25 puestos están decididos, «la lista está completa» a falta de que ratifiquen la candidatura los órganos regionales y nacionales de Cs.

«Todavía tengo ganas y fuerzas para trabajar por el partido»

«Mi participación en esta elección ha sido nula», ha manifestado este martes en rueda de prensa. Ha reconocido que ha mantenido «conversaciones al respecto», pero ha insistido en que «no he participado en la selección de las listas». García Orejana ha indicado que sí ha dado su opinión sobre la confección de las candidatura y, a pesar de que no ha tenido opción de participar en el proceso, ha expresado su «solidaridad» con la designación de Alfonso Martín, secretario de acción institucional, como número dos de la candidatura al Congreso, y de Noemí Otero, responsable de organización del partido en Segovia, como número uno de la lista al Ayuntamiento de la capital.

No obstante, García Orejana ha destacado su disposición a seguir trabajando por Cs: «Todavía tengo ganas para trabajar, si no es así como cargo, como afiliada». Porque ha dicho que «tengo ganas y fuerzas para luchar por el partido» y ha subrayado que «como afiliada estoy a disposición del partido para trabajar».

Ha indicado, además, que «Ciudadanos es necesario, tanto a nivel nacional como autonómico y de Segovia», pero no ha entrado a valorar los motivos por los que ha sido excluida de la candidatra municipal: «Habrá que preguntar a quienes han hecho las listas». No son otros que Alfonso Martín y Noemí Otero, si bien han sido aprobadas por la organización en Valladolid.

Y no cree la portavoz municipal de Cs que hay influido el pacto del final del mandato con el equipo de gobierno del PSOE, pues este acuerdo, ha declarado, «tiene el OK del secretario de acción institucional (Alfonso Martín) y de la organización de Castilla y León, y no tendría sentido castigar por eso».

Currículos

Sin embargo, sí ha tenido un cierto tono de crítica su valoración, a preguntas de los periodistas, sobre la composición de las listas electorales, pues ha manifestado que en Cs «hay gente relevante, médicos, ingenieros y profesionales», y ha matizado que «a lo mejor se podrían haber valorado los currículos». Si bien, a continuación, ha agregado que «no me compete y no es mi decisión».

Por parecidas razones no valora García Orejana todo el proceso de primarias y la designación de Silvia Clemente como candidata, ya que, ha dicho, «han sido decisiones del partido en las que no voy a entrar».

Ni siquiera se ha pronunciado sobre el abandono del sillón municipal por Juan Alcalde casi al principio de este mandato, que ciertos sectores del partido achacaron a diferencias con la portavoz. Solo ha comparado sus inicios en Cs con los propios, pues ella entró en 2013 como afiliada en la agrupación de Salamanca, al no existir «ni afiliados ni agrupación en Segovia», y Alcalde se incorporó a la candidatura en 2015. Cuando dimitió, ha señalado García Orejana, fue «como cualquiera que tiene razones personales para abandonar, y él sabía sus razones».

Balance

La portavoz municipal ha iniciado su comparecencia con un balance general del mandato, con un resumen de su actividad en el Ayuntamiento de Segovia. «Han sido años compactos, férreos, un poco agotadores, pero productivos y convenientes para los segovianos».

Esta ha sido también su defensa de los dos acuerdos suscritos con el equipo socialista, pues aunque ha aclarado que «ha habido incumplimientos de pactos», ha recalcado que optó por «la opción de trabajar y ver qué se puede sacar adelante», es decir, para que la gestión municipal fuera «más laboriosa y eficaz».

En este sentido, ha valorado que el balance después de cuatro años «es una celebración cien por cien positiva porque se han conseguido grandes logros». Gracias al trabajo de Cs, ha comentado, «se ha conseguido que los vecinos puedan contar con un millón de euros y que sus decisiones se vean realizadas», al elevar los 600.000 euros previstos para el presupuesto participativo. También ha destacado la realización de la auditoría operativa de Urbanismo, tras haber «comprobado con hechos que no funciona la Concejalía» y a pesar de que «han puesto trabas todos», incluidos los demás grupos de la oposición.

Otro «logro importante», ha dicho, es el acuerdo para la finalización del edificio del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) del CAT, que hay que terminar «con visión de futuro» porque «los segovianos se van a ver beneficiados, van a venir empresas» y el Ayuntamiento contará allí con un salón de actos para 300 personas «que no tiene ahora».

Además, García orejana ha citado su colaboración con el equipo socialista por el cambio del alumbrado público convencional a led y el impulso a la renovación de la red de abastecimiento de agua.