Una gala con mucho sabor a balonmano

Como cada año el teatro Juan Bravo se puso sus mejores galas para acoger la XXXV Gala del deporte Segoviano. Treinta y cinco años dan para mucho, a lo largo de las ediciones muchos son los deportistas que han pasado por estas tablas para recibir un galardón que pone en valor de los deportistas segovianos a lo largo del último año.

Especial fue esta gala por la ausencia de Pablo Fierro, un hermano para todos los compañeros de la prensa deportiva segoviana, que siempre estará en la memoria de todos, más todavía cuando el premio a la trayectoria nacional profesional lleva su nombre desde esta edición.

La entrega de premios tuvo un gran sabor a balonmano, no solo porque muchos galardonados son practicantes de este deporte, sino porque ademas el conductor de la misma fue Paco Caro, la voz del balonmano nacional en los últimos años.

En frente precisamente tenía a su predecesor, Luis Miguel López, que siempre será recordado por ser la verdadera voz del balonmano español. Honor para él ser el primero en recibir el distintivo galardón Pablo Fierro por su dilatada trayectoria periodística.

Igualmente galardonados fueron Juan de Dios Román y Cecilio Alonso, por su trayectoria deportiva. Juan de Dios es uno de los artífices de que los Hispanos sean lo que son ahora. Él puso la semilla para que esta selección haya ganado dos mundiales y un europeo. Recientemente ha sido galardonado con la medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo del CSD y ha desvelado sufrir un cáncer de pulmón, aunque reconoce que seguirá dando la misma 'guerra' que siempre ha dado,

El gran ganador de la noche fue Javi Guerra, que se llevó el premio a mejor deportista segoviano del 2018 después de demostrar ser el mejor maratoniano de España en la actualidad. Para el atleta fue un auténtico honor ganar este reconocimiento:«Yo soy el que pone las piernas, pero detrás tengo un equipo que me hace seguir adelante. Sin mi familia, mis amigos y entrenadores, no sería posible lograr lo que he logrado».

En la lucha por ganar este premio también estuvieron el joven piragüista de Palazuelos de Eresma, David Llorente; la guardameta del Futsi Atlético Navalcarnero, Estela García; la jugadora de rugby, Jimena Parra y el jugador de pelota Carlos Baeza. Todos ellos hicieron méritos más que de sobra para finalmente alzarse también con este galardón.

Pero los éxitos del deporte segoviano en el 2018 no quedaron ahí y se reconocieron en la Serie Plata con representantes de muchas disciplinas deportivas, pero sobre todo atletas: Sara Gómez (subcampeona de España en el 4x400), Águeda Muñoz (subcampeona de Europa con su club), Idaira Prieto (subcampeona de España promesa de los 300 metros), Carolina García (cuatro medallas en el Mundial de Málaga), David López Castán (campeón de España de Maratón Trail), Helena Herrero (campeona de España de duatlón media distancia), Marina Muñoz (campeona de España de triatlón, duatlón júnior), Elena González (campeona de Europa universitaria), Carlos Arranz (juez árbitro en los Juegos del Mediterraneo), Álvaro de Frutos (octavo en el Europeo de natación), Marta González (bronce en la Copa del Mundo), Unami fútbol sala (10 años en la segunda división), CDLa Granja (ascenso a Tercera División), Jorge de Frutos (fichaje por el Real Madrid Castilla), Óscar Marugán (internacional con los Hispanos Promesas) y Naturpellet (apoyo al fútbol sala de Segovia).