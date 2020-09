«Tenemos la sensación de que muchos aspirantes a conductor no reciben clases suficientes» Pedro J. Pastor- / A. T. La pandemia también influye en el flujo normal de exámenes para la obtención del permiso de conducir, según el jefe provincial de tráfico CARLOS ÁLVARO Segovia Lunes, 14 septiembre 2020, 11:25

Como la pandemia repercute en todo, el flujo normal de exámenes para la obtención del permiso de conducir también se ha visto alterado. Aun así, Tráfico lleva expedidos este año 882 nuevos carnés de tipo B (536 menos que el año pasado por estas mismas fechas), 53 de tipo C (para transporte de mercancías) y 41 de tipo D (para transporte de viajeros).

«Tenemos varios problemas –admite el jefe provincial de Tráfico, Pedro J. Pastor–. Por un lado, necesitamos más examinadores, y estamos en ello, pero, por otro, es imprescindible que la gente se conciencie de que se tiene que formar, y para ello debe recibir las clases prácticas suficientes. Tenemos la sensación de que muchos aspirantes van solo a aprobar y no reciben las clases que requieren para aprender el manejo de un vehículo. Y, claro, como no han recibido las clases suficientes, suspenden y se vuelven a examinar al cabo de una semana sin haber recibido una sola clase más. Si has suspendido es que no has recibido la formación suficiente. ¿Cómo vas a aprobar la semana siguiente sin haber practicado? Al final de todo, y ahí quiero llegar, este modo de obrar está multiplicando el número de exámenes a realizar. Subyace la idea equivocada del 'ya aprenderé con la práctica', y no es así. La experiencia te permite perfeccionar lo que has aprendido, pero la formación es básica. Cuesta un poco más de dinero, pero nos va la vida en ello».

La reducción de los aforos también está ocasionando retrasos en los teóricos. A ello se une la escasez de personal administrativo. «En el último concurso hemos aumentado personal, lo cual reducirá el tiempo de espera. También estamos a la espera de recibir más ordenadores. Cuando lleguen, no habrá problema para atender la demanda».