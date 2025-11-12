El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificio situado en la calle Ochoa Ondátegui. Antonio de Torre

Segovia

Frenan los planes para construir pisos en alquiler y turísticos a 100 metros del Acueducto

La junta de gobierno local tiene previsto denegar la licencia solicitada para el proyecto en la calle Ochoa Ondátegui

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia tiene previsto denegar mañana la licencia urbanística para construir un edificio de pisos en alquiler ... y turísticos, con ocho plazas de aparcamiento, en la calle Ochoa Ondategui, a escasos 100 metros del Acueducto de Segovia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

