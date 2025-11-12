Frenan los planes para construir pisos en alquiler y turísticos a 100 metros del Acueducto

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia tiene previsto denegar mañana la licencia urbanística para construir un edificio de pisos en alquiler ... y turísticos, con ocho plazas de aparcamiento, en la calle Ochoa Ondategui, a escasos 100 metros del Acueducto de Segovia.

El proyecto afecta al inmueble del antiguo restaurante Casa Chapete, en el barrio de El Salvador, donde en mayo de 2024 el área de Urbanismo estudiaba ya una propuesta para levantar catorce apartamentos turísticos prácticamente pegados a las ocho viviendas de uso turístico previstas en la cercana plaza de San Justo.

La denegación que se prevé acordar ahora supone un frenazo a esos planes en una de las zonas más sensibles del casco histórico, tanto por su cercanía al Acueducto como por la presión turística y residencial que soporta el entorno.

No es la primera vez que el Consistorio tumba una operación de este tipo. En junio de 2025 ya rechazó dos licencias encadenadas en la esquina de Carretas y Palaires, en San Millán, donde los promotores pretendían derribar el antiguo edificio de la discoteca Euphoria y levantar un bloque con viviendas, trasteros y una veintena de plazas de aparcamiento.