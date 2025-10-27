El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas pasean por la ciudad durante un episodio de contaminación del aire por el humo de incendios. Óscar Costa

La frecuencia de episodios de contaminación por ozono aumenta un 7% en Segovia

Un estudio realizado por Ecologistas en Acción considera que el calor es un factor determinante del empeoramiento de la calida del aire

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:58

Comenta

Son muchas los factores que han confluido en los últimos meses y que han supuesto el empeoramiento de la calidad del aire que respira la ... población segoviana. La coincidencia de elevadas temperaturas con el humo de los incendios, la llegada de partículas de polvo africanas o el tráfico habitual en las calles de los municipios de la provincia son algunas de las circunstancias que han llevado a disparar los niveles de contaminación a lo largo de este verano. La frecuencia de superación de los umbrales recomendados de ozono troposférico ha aumentado un 7% en solo un año, lo que Ecologistas en Acción atribuye principalmente a la extensión de las olas de calor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  3. 3

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  4. 4

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  5. 5

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  6. 6 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  7. 7 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  8. 8

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  9. 9 La Junta refuerza la prevención de la Dermatosis Nodular Contagiosa que afecta al ganado
  10. 10 Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La frecuencia de episodios de contaminación por ozono aumenta un 7% en Segovia

La frecuencia de episodios de contaminación por ozono aumenta un 7% en Segovia