La frecuencia de episodios de contaminación por ozono aumenta un 7% en Segovia

Son muchas los factores que han confluido en los últimos meses y que han supuesto el empeoramiento de la calidad del aire que respira la ... población segoviana. La coincidencia de elevadas temperaturas con el humo de los incendios, la llegada de partículas de polvo africanas o el tráfico habitual en las calles de los municipios de la provincia son algunas de las circunstancias que han llevado a disparar los niveles de contaminación a lo largo de este verano. La frecuencia de superación de los umbrales recomendados de ozono troposférico ha aumentado un 7% en solo un año, lo que Ecologistas en Acción atribuye principalmente a la extensión de las olas de calor.

La organización ecologista, que publicó esta semana un nuevo estudio sobre calidad del aire, muestra su preocupación ante «el carácter crónico» que ha adquirido la contaminación ambiental. Tras la llegada de la covid, los niveles de polución descendieron, pero ahora se ha recuperado la frecuencia que había antes de la pandemia, especifica. Eso significa que «la práctica totalidad de la población está expuesta de manera estable a niveles de ozono dañinos para la salud y ecosistemas». No es la primera vez que la entidad lanza un aviso en este sentido, ya que desde hace varios años Segovia se consolida como uno de los territorios de Castilla y León con mayor afectación por la polución.

La comparación con 2024 confirma la tendencia al alza y la recuperación de los niveles prepandemia

Ecologistas en Acción remarcó en 2024 que los habitantes de la comarca segoviana situada al suroeste de la sierra —incluida la capital— estuvieron expuestos a la contaminación por ozono durante 74 días, de acuerdo con los resultados arrojados por la estación de medición ubicada en la calle de Las Nieves, en la ciudad de Segovia. En esta ocasión, la cifra se eleva a 79 jornadas, pues en todas ellas se ha incumplido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de no superar los 100 microgramos por metro cúbico de este gas presente en la atmósfera que tiene efectos tóxicos, aumenta durante el verano y alcanza su nivel máximo por las noches.

El Gobierno sitúa en 120 microgramos el valor objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana, umbral que hasta septiembre se rebasó 16 veces, cuatro más que en las mismas fechas del año pasado.La comparativa confirma la tendencia al alza, pese a que la situación ha mejorado respecto al promedio anotado entre 2012-2019, al descender la frecuencia con la que se repiten los episodios de contaminación un 46%.

La entidad ecologista atribuye los elevados niveles de polución a la masa de aire procedente de Madrid, que atraviesa la sierra y afecta en gran medida al piedemonte segoviano;y también a la contaminación que emite el área industrial de Oporto, que se extiende en forma de ozono y llega hasta «lugares muy alejados», sostiene. No obstante, llama la atención sobre la particularidad que se ha observado a lo largo de este verano, ya que ha sido uno de los más tórridos de la historia y se ha caracterizado por las intensas olas de calor o los virulentos incendios forestales.

Segovia no logró esquivar el humo de los fuegos de León, Zamora o Cáceres, que se hizo muy presente durante varios días hasta el punto de obligar a vestir mascarilla a muchos colectivos sensibles.Estos sucesos dispararon las concentraciones de ozono y se vivieron episodios agudos de contaminación, lo que lleva a Ecologistas en Acción a urgir a las administraciones soluciones para combatir el problema. Una de ellas, según remarcan, es la aplicación efectiva de la zona de bajas emisiones en Segovia capital.