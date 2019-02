Francisco Vázquez se autodescarta para el Congreso, pero deja abierta su vuelta a las Cortes de Castilla y León Francisco Vázquez, durante la presentación del balance de gestión. Óscar Costa Afirma que Paloma Sanz, presidenta del PP de Segovia, no será candidata a sucederle en la Diputación EL NORTE Sevovia Miércoles, 27 febrero 2019, 16:42

El presidente de la Diputación de Segovia y secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, no quiso dar hoy muchas pistas sobre cuál será su próximo destino político aunque sí declaró que no tiene ninguna intención de ir al Congreso de los Diputados. Vázquez, que hizo balance de sus dos mandatos corporativos en la institución provincial, afirmó que está en servicios especiales por cargo público y «ya veremos dónde vamos», sin descartar que pueda repetir como procurador en las Cortes regionales, informa Ical.

Vázquez recordó que siempre ha sido fiel a estar ocho años en los diferentes cargos. Así, fueron dos mandatos como procurador, ocho años como senador y dos legislaturas al frente de la Diputación de Segovia, puesto al que hace ya muchos meses se autodescartó como candidato a la reelección. Sobre su posible sucesor o sucesora, Vázquez señaló que en Segovia no se va a cumplir la máxima de que el presidente provincial del PP, en este caso Paloma Sanz, sea la candidata a la Diputación. «En otros sitios sí», remarcó, pero «aquí no van por ahí los tiros».

El secretario general del PPCyL declaró, a preguntas de los periodistas, que no tiene intención alguna de ser diputado nacional, «no voy a ir al Congreso de los Diputados porque no me gusta». Francisco Vázquez sólo dejó claro que vaya donde vaya seguirá viviendo en la ciudad de Segovia como «he hecho siempre».

Vázquez hizo estas declaraciones tras la presentación de la publicación 'Informe de Gestión 2011/2018' que resume los dos mandatos corporativos al frente de la Diputación de Segovia, desgranado en 345 páginas, con «un gran componente visual y gráfico», con 566 fotografías y 201 cuadros comparativos. El presidente de la Diputación subrayó que se han conseguido poner en marcha un total de 11 planes provinciales, uno más de los previsto en su discurso de investidura.