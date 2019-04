Fogo Rock saca a la venta las entradas del festival, en el que actuarán Celtas Cortos Componentes de Celtas Cortos, en una actuación. / El Norte The Best of Rock Tribute, Celtas Cortos, Sínkope y Mojinos Escozios EL NORTE Segovia Sábado, 20 abril 2019, 20:13

Coincidiendo con una de las fechas más importantes para el grupo vallisoletano Celtas Cortos, que hoy ha estrenado el videoclip de '20 de abril', Fogo Rock 2019 ha sacado a la venta las entradas del festival. Junto a Celtas Cortos actuarán en el festival The Best of Rock Tribute, Sínkope y Mojinos Escozios. También se podrá disfrutar de espectáculos de fuego y una cena degustación de Alimentos de Segovia. Las entradas pueden adquirise en la web www.fogorock.es. El festival, que duplica la población de la villa medieval de Ayllón, donde se celebra, tendrá lugar en el campo de fútbol desde las 20:00 horas del viernes 26 de julio a las 5:30 horas del sábado 27.

Según señala la organización, la cita, «además de ser un evento muy importante para la cultura en la provincia de Segovia, se ha convertido en una fiesta comarcal, en la que participan medio centenar de asociaciones». Una de las tareas que llevan a cabo estos colectivos es «acercar el festival Fogo Rock a sus socios y, precisamente, a través de estas asociaciones se venden gran parte de las entradas para el evento». Este año las entradas podrán ser adquiridas a través de estas organizaciones a partir del mes de mayo y hasta unos días antes del festival. El precio de las entradas es de 17 euros y de 10 para jóvenes inscritos al Carné Joven Europeo.