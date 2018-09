«Las fiestas de Muñopedro se viven en la calle» José Antonio Velasco, alcalde de Muñopedro / El Norte El regidor valora el programa de estas fechas señaladas del año para los vecinos y para la corporación municipal MÓNICA RICO Muñopedro Martes, 25 septiembre 2018, 12:40

Después de varios días de intensa actividad en la Semana Cultural, Muñopedro inicia mañana sus fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel. El pregón a cargo de la peña La Pillada dará el pistoletazo de salida a cuatro días (y una noche) llenos de actividades, con un programa pensado para todos los públicos, tal y como asegura el alcalde, José Antonio Velasco.

Llegan los días más especiales, ¿qué suponen estas fiestas de San Miguel para los vecinos?

Son las fechas más esperadas y las más señaladas en el calendario para todo el pueblo.

¿Cómo se viven?

Acompañándonos el tiempo como nos está acompañando, la verdad es que las fiestas se viven en la calle. Nosotros casi todos los días celebramos una comida popular en la plaza, con caldereta, paella, fideuá, y nos juntamos entre 500 o 600 personas y eso lo hacemos prácticamente casi todos los días. Excepto el día de San Miguel, que es el día de la fiesta grande, el día de ir a misa y se celebra más en familia, pero los demás días son de fiesta en la calle.

¿Cuál es el papel de los quintos en estas fiestas?

El suyo es un papel de los más importantes, pues se encargan de organizar, junto con el Ayuntamiento, los festejos taurinos. Ellos se encargan de elegir los toros, preparan la plaza, ponen el empalizado por las calles… Entre ellos también se eligen a la reina y las damas. Este año son ocho quintos, que no es mala cifra, pues hemos tenido quintadas más bajas, aunque hace unos años había grupos de quince o veinte quintos, pero ahora en los pueblos pasa que hay menos población. Para estos días viene mucha gente, pero luego en invierno nos quedamos bastantes menos.

Los festejos taurinos ¿son una parte muy importante del programa de fiestas?

Sí, por supuesto. Si Muñopedro no tuviese festejos taurinos, la fiesta no sería tan grande y numerosa. Aunque fuera de ello tenemos muchísimas actividades que se valoran tanto o más, pero si no hubiese festejos taurinos, algunas iniciativas no irían vinculadas a ello y no habría la fiesta que hay. Ya el primer día tenemos suelta de vaquillas, y luego el jueves tenemos el primero de los encierros por las calles. También tenemos becerrada, el viernes por la tarde otra suelta de vaquillas, el domingo otro encierro por la mañana y el domingo por la tarde la becerrada final.

¿Son lo que más público atrae?

Del entorno vienen muchas personas a participar y disfrutar de ellos, pero también en buena parte por las actividades que le siguen. Por ejemplo después del encierro se celebra el vermú, que se prepara muy bien y se anima mucho con la charanga y con las peñas y se organizan unos vermús preciosos. Va la charanga tocando por las calles y los bares y hay mucha actividad. La fiesta se vive mucho por el día, aunque por la noche tampoco falta la música de la orquesta o de la discoteca móvil y tampoco falta gente. Pero a mí me gusta más la fiesta del día.

Mañana comienzan las fiestas con el pregón de la peña La Pillada. Además de encargarse de dar el pistoletazo de salida a estos días, ¿cuál es el papel de las peñas?

Es importante porque aportan colorido, además de un lugar de reunión. Ellos mantienen sus peñas en orden, porque además de las comidas populares en la plaza, allí también se juntan para comer o cenar. Son peñas muy grandes, y muy acogedoras, que siempre tienen su puerta abierta para quien se acerque a disfrutar con ellos. Los que vienen de fuera y no tienen un lugar para comer o cenar, se suelen reunir en las peñas. Los peñistas dan colorido y alegría a las fiestas. Hay alguna de hasta 80 personas.

Y, por supuesto, actividades para todos los públicos.

Sí, en la semana cultural ya hemos tenido actividades para todos y un día dedicado a los mayores. Ahora tenemos también un día dedicado a los más pequeños. Se celebra el viernes, y para mí es un día fantástico. Es el día de los niños, hay colchonetas, un pequeño tren, encierros infantiles. Es un día de niños precioso, y como salen los más pequeños, salimos todos a la calle, los padres, los abuelos… y al final todos estamos llenando la plaza y las calles.

Un deseo para los vecinos...

Que todos se lo pasen bien, y que no pase nada, que es lo principal. Que no haya ningún percance, tal y como llevamos muchos años.

Dejando un poco al lado las fiestas, ¿en qué proyectos está trabajando el Ayuntamiento?

Nuestro mayor proyecto ahora mismo es poder terminar de asfaltar todas las calles, que ahora mismo aún nos faltan varias y eso es lo más importante. El alumbrado lo cambiamos hace tres años y con la nueva iluminación se ahorra bastante dinero. Pero ahora lo principal es el terminar de pavimentar las calles del pueblo y renovar las redes de abastecimiento.

Con la legislatura llegando a su fin, ¿se volverá a presentar como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones?

Es un tema que no lo pienso nunca. Yo no soy político, no entiendo de tema de partidos ni de política. Yo cuando llega el momento, si la gente quiere, estamos contentos y no hay inconveniente, yo no tengo problemas en seguir. Que la gente quiere que haya otra persona, sin problema. Yo mismo animo a la gente joven, que tiene más tiempo y podrían ocupar los cargos perfectamente. Pero hasta que no llega el momento no lo pienso. Si hay que seguir, pues aquí seguimos; que hay que buscar a gente nueva, se busca y tampoco pasa nada. Es un tema que no me lo planteo todavía.