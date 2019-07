Festeamus sube el telón con la reivindicación de un teatro-auditorio Jesús Puebla en su espectáculo 'Las tribulaciones del Señor Pip. / Mónica Rico Jesús Puebla lamenta en su pregón que muchos actores tienen que «batallar con uñas y dientes» para poder vivir del arte escénico, para el que corren «tiempos convulsos» MÓNICA RICO Cuéllar Domingo, 21 julio 2019, 13:15

Música, color, teatro y diversión llenan la villa este fin de semana con Festeamus, el Festival de Teatro y Música que este año alcanza su novena edición y que se desarrolla hasta mañana. La zona de San Francisco es el centro neurálgico de este festival, que arrancó en la tarde-noche del viernes con un pasacalles ambientado por la música de La Orquestina de la Abuela Pina, que dio paso al pregón inaugural, en el que no faltó la reivindicación de la necesidad de un teatro auditorio para la villa.

El actor Jesús Puebla puso voz al pregón escrito por Roberto García Encinas. Ambos, actores, están muy vinculados desde hace años a las visitas teatralizadas al castillo. Por ello, el pregón tuvo un recuerdo a don Beltrán, el duque de Alburquerque, que ahora interpreta Puebla, que pronunció las «palabras de otro que también jugó a ser el amo del ducado hace veinte años».

Fue una intervención llena de alusiones a una profesión, en la que Puebla jugó con las palabras, aunque el gesto sea su vocacional forma de ganarse la vida, puesto que es uno de los mayores expertos en mimo de todo el país. No se olvidó del momento duro que pasa la profesión de actor, «la más hermosa del mundo» y recordó cómo hoy en día son muchos los que tienen que «batallar con uñas y dientes»para poder vivir del arte escénico, para el que corren «tiempos convulsos».

Puebla alabó a un Festeamus que lleva «nueve años saliendo adelante, prácticamente de manera autogestionada, con el esfuerzo y la ilusión de sus organizadores y el apoyo del público», lo que ya es «de por sí una celebración».

«Tierra de teatro»

También apuntó que Cuéllar siempre ha sido tierra de teatro y que la villa ofrece trabajo a las gentes de la profesión. Destacó el castillo como escenario privilegiado donde poder recrear la historia, pero puntualizó que la fortaleza «no es un teatro, y que ante tanta tradición por las tablas, no disponemos, no disponéis, de un lugar digno donde poder mostrar otros trabajos que no sean recreación histórica».

Aunque el pregón señaló que la intención del autor no era reivindicar, sí apuntó la necesidad de pedir un auditorio digno para Cuéllar, «en el que toda la comunidad teatral, profesional y amateur, pueda mostrar sus creaciones, pueda formarse y pueda experimentar, esencial para el arte. Y esto es necesario, y es necesario ya», advirtió.

Inmediatamente después, Puebla animó a celebrar la fiesta que es Festeamus, el amor al teatro, a la música, al circo, a la danza y al mimo, inaugurando así la novena edición del festival y dando paso de nuevo a los sones de La Orquestina de la Abuela Pina, que fueron los encargados de animar la nave central de San Francisco hasta el inicio del siguiente espectáculo, 'Las tribulaciones del Señor Pip', una cita de mimo-clown del propio Jesús Puebla, que encandiló al público que llenó el aforo.

Las actividades de esta novena edición continuaron ayer, primero con un taller de mimo impartido por Puebla, que se clausuró con una muestra pública en los paseos de San Francisco, y después con la inauguración de la tercera feria de productos artesanos y de la tierra Festesanus, que permanecerá abierta en los paseos hasta la clausura del festival, que tendrá lugar hoy a las 22:30 horas.

También durante la mañana tuvo lugar la primera sesión de Chateamus, una iniciativa de vermú y pasacalles musical, que recorrió distintos bares colaboradores con el festival. En esta ocasión, para animar las calles se contó con la charanga El Salseo, mientras que hoy tendrá lugar la segunda sesión, con la música de la banda madrileña The Jazz on Five.

Ya por la tarde, los paseos de San Francisco se volvieron a llenar de público para disfrutar del espectáculo de teatro y humor de la compañía palentina Garrapete, que presentó 'La familia Querubini', un espectáculo que la Asociación Cultural Gente Festeamus, organizadora del festival, decidió retrasar hasta última hora de la tarde debido al intenso calor que azotó la villa durante toda la tarde. La música llegó por la noche, de la mano de un concierto doble con las bandas Hijos de Overón y Dekanteo. Peligro de Fusión.

Festeamus continuará durante todo el día de hoy con diversas propuestas. Además de Chateamus, a partir de las 13:00 horas, y Festesanus, feria que se podrá visitar durante toda la jornada, quienes lo deseen podrán disfrutar de una gran tarde de títeres y cuentos para toda la familia gracias al colectivo El Calabacín Errante, que presentará su espectáculo 'Cuentos en una caja' y pondrá en marcha un taller de cariocas, en los paseos de San Francisco.

El broche final a esta novena edición del festival llegará a partir de las 22:00 horas de la mano del actor Álex O'Dogherty, que presentará su espectáculo 'Cosas de esas', su show más variado e impredecible, en el que mezcla lo mejor de su repertorio, desde monólogos y canciones hasta juegos con el público, «haciendo lo mejor de lo peor de todo lo que ha hecho en su carrera o cosas que jamás ha hecho en ningún sitio, improvisando sobre la marcha».