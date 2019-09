Fervor en Nava de la Asunción por el Cristo de la Expiración Jotas de larga duración y trajes regionales durante la emotiva procesión del Cristo. / F. de la Calle La procesión del lunes, que dura más de cinco horas, es uno de los festejos más seguidos y queridos por los naveros FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Sábado, 14 septiembre 2019, 13:10

Aunque cada año que pasa lo parezca menos, las fiestas patronales de Nava de la Asunción se celebran en honor al Santo Cristo de la Expiración, cuya imagen sigue siendo muy venerada por los naveros. «El día 14 de septiembre es la fiesta religiosa de la Exaltación de la Santa Cruz, alrededor de esta fiesta, seguramente en esta parroquia se quiso tener la del Cristo de la Expiración porque es la imagen de Jesús más cercana para esta parroquia. La fiesta se celebra el lunes siguiente al catorce de septiembre», señala el párroco de Nava de la Asunción, Francisco Javier Martín de Arce, intentando aclarar en qué fechas se deben celebrar los festejos, algo que los vecinos naveros no acaban de tener muy claro, guiándose casi siempre por el socorrido y no siempre acertado, «tercer fin de semana de septiembre».

Los festejos religiosos alrededor del patrón se inician días antes del pregón oficial, con un novenario previo en su honor. Son los nueve días anteriores a los festejos, donde se celebra la eucaristía en la ermita del Santo Cristo de la Expiración, conocida también como ermita del Humilladero, por ser donde antiguamente la gente salía a hacer sus oraciones y pedir perdón. La novena, se lleva a cabo con oraciones propias de cada día y el tradicional canto del himno al Santo Cristo, una canción devota cuyo origen y autor son inciertos y se pierden en el siglo XIX.

Cuando termina el novenario, el sábado del chupinazo, se traslada en procesión la imagen del Cristo hasta la iglesia, donde se oficia la última eucaristía, en presencia de autoridades, las reinas de las fiestas y numerosos vecinos que suelen abarrotar el templo. La imagen permanecerá en la iglesia hasta el lunes, el día grande los festejos religiosos. A las 12 es la eucaristía solemne y por la tarde, a las 18:30 se inicia la procesión, devolviendo la imagen de nuevo a su ermita, donde permanecerá el resto del año.

La procesión es sin duda uno de los festejos más seguido y querido por los naveros. A lo largo de cinco o seis horas, acompañan al patrón con decenas de jotas interpretadas por la banda de música de Nava y un grupo de dulzaina y tamboril y son muchas las naveras que aprovechan para lucir sus trajes regionales. «Es un momento muy popular y festivo dentro de las fiestas; es el momento de mayor intensidad ante la imagen del Cristo y lo viven tanto los jóvenes como la gente mayor. Cuando llegué, me llamó la atención porque es un recorrido pequeño desde la plaza hasta la ermita, pero en tiempo es mucha duración», destaca el párroco.

Subasta de andas

Antes de que entre la imagen a la ermita suelen lanzarse fuegos artificiales y tras la última jota, que puede llegar a durar media hora sin parar, se procede a la subasta de los banzos o palos de las andas del Santo Cristo. «Es como una forma de apoyar económicamente a la ermita y por devoción, agradecimientos personales por algún favor, la gente ofrece alguna cantidad de dinero. Es como una puja y el que dé más se queda con el palo para meterlo», explica.

El último de los actos litúrgicos tiene lugar el miércoles de fiestas. Al mediodía, se celebra una eucaristía funeral por todos los difuntos de la parroquia y del pueblo en general. Es un día al que asisten muchos vecinos porque de una manera especial, se nombra a todos los que han fallecido desde el año anterior hasta las fiestas actuales. «Es un día muy sentido para la comunidad, porque lo tiene la gente como suyo y asisten muchas familias. El segundo fin de semana se celebran eucaristías, pero ya no hay ningún festejo religioso», señala el sacerdote, quien no duda en analizar la devoción que en Nava se tiene por el Cristo de la Expiración. «Dentro de lo que es la vivencia del cristianismo, la práctica religiosa queda centrada, para las generaciones más jóvenes, en estos días de fiesta. Se tiene presente porque acuden a la eucaristía del sábado y en esa manifestación popular que es la procesión del lunes. Luego en su día a día lo pueden tener presente a la hora de pedir favores, pero la ermita permanece cerrada prácticamente todo el año, salvo el día de San Isidro y los días del novenario. Quizás el año que viene podríamos abrirla para alguna eucaristía en verano», comenta.

Las fiestas de 2019 contarán con el atractivo de ver cómo está quedando la restauración de la ermita del Santo Cristo de la Expiración, cuyas obras se iniciaron el pasado mes de junio y ya se encuentran casi concluidas.

Proceso de restauración

El párroco de Nava, explica cómo ha sido el proceso:«Cuando llegué a la parroquia de Nava, la imagen externa de la ermita no era muy buena pese a ser parte del patrimonio cultural del pueblo. En la fachada el ladrillo estaba muy comido, especialmente en la parte baja y se notaba más en la fachada principal. La gente me comentó que se debería hacer algo y al ver el interés, y que había una cantidad grande para hacer la obra, después de algo más de un año nos decidimos a hacer la obra». «Principalmente –continúa el sacerdote– para sanear la ermita de las humedades, ya que por dentro había zonas con el cemento y la pintura caídos. Se ha tratado de quitar ese cemento hasta una altura considerable y se ha saneado, se ha ventilado más de un mes con todo abierto y se ha dado una cal hidráulica especial que transpira y saca la humedad. Los ladrillos exteriores también se han restituido desde una altura considerable, la parte más afectada».

Con una capacidad para cerca de 180 personas, aún es pronto para saber a cuánto ascienden los trabajos definitivos de restauración de la ermita pero, según el párroco de Nava, superarán los treinta mil euros. De momento, se ha utilizado el dinero que había en la parroquia para la ermita y han sido numerosos los fieles y alguna asociación los que han respondido a la llamada de la parroquia para colaborar en la restauración con diferentes aportaciones económicas. Otros vecinos han colaborado en la limpieza del edificio y la instalación altruista de la megafonía y la iluminación, cambiada casi en su totalidad.

Además, se han pintado las columnas, tratando de hacer desaparecer las imperfecciones que estaban más visibles. Próximamente se instalarán nuevos canalones y se confeccionará un estudio arqueológico de la zona para poder canalizar toda el agua y meterlo a los desagües. El tejado también se ha limpiado y la pintura que falta en las paredes se pospondrá algún tiempo con el fin de ver cómo responde la cal hidráulica aplicada.

«Estoy contento con lo que se ha hecho; tenía mis miedos, porque cuando empiezas una obra siempre hay muchas opiniones, por eso las obras están respaldadas por el arquitecto y el aparejador que tiene el Obispado», asegura el párroco, para señalar que «ha habido un seguimiento desde que llevamos el proyecto. Con su aportación y la del constructor se decidió hacer de esta manera, por ejemplo, con los ladrillos y las piedras utilizadas, no son nuevas, son de la zona. El Ayuntamiento y su arquitecto, también han dado su visto bueno. Tenía que haber un consenso entre todos porque la ermita es un bien de interés cultural» apunta el sacerdote, recordando que a los vecinos se les ha ido informando en la iglesia durante el verano a medida que han ido avanzando las obras que no han afectado al interior de la cúpula, ya que mantiene en perfecto estado sus colores. Lo que falta por concluir, no afectarán al normal desarrollo de los inminentes festejos religiosos. Una vez concluidas las fiestas, se rematarán todos los flecos aún pendientes.

Limpieza del Cristo

La imagen del Santo Cristo también se ha sometido este año a un proceso de restauración, principalmente labores de limpieza y la restitución de varios dedos perdidos en las manos. La han confeccionado restauradores enviados desde el Obispado, ocupándose también de volver a sacar el dorado de los adornos añadidos a la cruz.