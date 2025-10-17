La Feria del Voluntariado promueve la participación de los jóvenes en acciones solidarias

El campus María Zambrano se ha convertido un año más en el epicentro de la solidaridad con la celebración de una nueva edición de la ... Feria del Voluntariado. La cita, que tiene como objetivo acercar el mundo del voluntariado a los estudiantes universitarios, ha reunido a diecisiete entidades de la provincia, dieciséis oenegés y la Asociación de Estudiantes de Enfermería Elna, que han mostrado su labor a los jóvenes interesados en contribuir a la sociedad.

Durante toda la mañana de este jueves, el Ágora del campus se llenó de vida con los 'stands' de las organizaciones participantes, que ofrecieron información pormenorizada sobre sus proyectos y oportunidades de voluntariado. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el impacto de estas entidades en la comunidad, desde el apoyo a personas vulnerables hasta la promoción de la salud mental, la inclusión social o la lucha contra el cáncer.

Entre las organizaciones participantes destacan la Plataforma de Voluntariado de Segovia, Cáritas, Fibro Segovia, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA), Cruz Roja, la Asociación San Vicente de Paul, Autismo Segovia, Amanecer Salud Mental, la Fundación Personas, Red Madre, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación ANAR, el Banco de Alimentos, el Grupo Scout La Ruta, ACCEM y la propia Elna.

La Feria del Voluntariado sirvió también como espacio de inspiración para fomentar la participación activa de los jóvenes en iniciativas solidarias. Muchos de los asistentes mostraron un gran interés por involucrarse en proyectos que abordan problemáticas sociales diversas, como la atención a personas con Alzheimer, el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, la integración de colectivos migrantes o la lucha contra la pobreza alimentaria.