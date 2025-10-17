El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feria del Voluntariado, ayer en el campus. Antonio de Torre

La Feria del Voluntariado promueve la participación de los jóvenes en acciones solidarias

Los estudiantes del campus María Zambrano han tenido la oportunidad de conocer la labor de dieciséis oenegés

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:10

Comenta

El campus María Zambrano se ha convertido un año más en el epicentro de la solidaridad con la celebración de una nueva edición de la ... Feria del Voluntariado. La cita, que tiene como objetivo acercar el mundo del voluntariado a los estudiantes universitarios, ha reunido a diecisiete entidades de la provincia, dieciséis oenegés y la Asociación de Estudiantes de Enfermería Elna, que han mostrado su labor a los jóvenes interesados en contribuir a la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  10. 10

    Puente Duero, el barrio de Valladolid que tuvo playa: «Había un ambientazo, lo llamábamos BeniDuero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Feria del Voluntariado promueve la participación de los jóvenes en acciones solidarias

La Feria del Voluntariado promueve la participación de los jóvenes en acciones solidarias