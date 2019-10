Una «feminista» de vuelta Comienzo del paseo que recuerda a santa Teresa de Jesús, ayer, en el barrio del Mercado. / M.M. Vecinos del barrio del Puente de Hierro recuerdan a santa Teresa de Jesús con una ruta teatralizada por toda la ciudad MARÍA MARTÍNEZ Segovia Domingo, 20 octubre 2019, 13:37

El barrio de Puente de Hierro realizó ayer su habitual caminata teatralizada por los diferentes puntos de la ciudad representando el paso de santa Teresa por Segovia. Se creó para celebrar el 500 centenario de la santa y, en esta ocasión, la encargada de formalizar el papel ha sido Mayte Mañas, una de las integrantes del grupo de teatro El Barrio. La considera una «feminista» de las de antes que se enfrentó a todo el obispado para conseguir sus propósitos. «Era una mujer que tenía todo en contra y supo, con sus armas, que eran la palabra y la pluma, convencer a la gente y sacar adelante sus ideas y su congregación». También, poseía como ventaja su buena relación con el rey Felipe II, con el que se enviaba cartas de manera continuada, lo que permitió allanar su camino de constancia.

«En Segovia no es suficientemente conocida. Se conoce más a san Juan de la Cruz que a santa Teresa y en realidad, ella fue la mentora de san Juan de la Cruz». Este es el motivo para que la asociación de vecinos, en colaboración con la parroquia que lleva su nombre, decidan situarla que en el lugar que merece para muchos de sus seguidores y, de esta manera, recordar las dos estancias que realizó en la ciudad. En esta ocasión, para que no fuera reiterativo con los años anteriores, la actriz decidió cambiar el recorrido, paro, como de costumbre, finalizar en la plaza de la Merced, donde se ofreció a los vecinos las «famosas sopas de ajo».

La compañía de teatro nació hace tres años «por compromiso con la zona, para ayudar». «Fue una idea que se comenzó a realizar como un simple taller y, posteriormente, a la gente le gustó. Además, si lo llevas dentro, es fácil de realizar». Actualmente, está formada por siete actores que tienen como «objetivo primordial actuar para el barrio primero». Se trata de un grupo autodidacta que cada año preparan una obra.

La actriz protagonista de la marcha de este año, fue una de las fundadoras de la asociación de vecinos en el 2010, cuando a «veinticinco locos» se les ocurrió lucha por recuperar la vía verde, la estación de tren y el Valle de Tejadilla. Desde que nació, hace 43 años, ha observado que la evolución ha sido mínima. «Se ha dejado construir sin hacer una traza urbanística y, creo, que pagando los mismos impuestos, porque estamos dentro del distrito municipal, no tenemos los mismos derechos». Por este motivo, no ha dejado de insistir en las necesidades y en presentar cualquier propuesta beneficiosa para su impulso.

Todos los socios son conocedores de que se trata de un camino muy largo y de que hay mucho trabajo que no se ve. Gracias a los medios de comunicación han conseguido que la gente sepa que existe el barrio y que lo ubiquen, «aunque todavía no lo visiten». Se quejan porque no tienen «dotación de nada», les falta una plaza, un parque y unos servicios mínimos. «Allí no te van a poner una tienda porque no hay opciones. Si el comercio no viene, todo se queda sin vida».

De las tres propuestas que presentaron los «veinticinco locos», se logró recuperar la vía verde y ahora están en marcha con la estación de tren. «Nos propusimos unas metas a largo plazo y la gente ha acompañado siendo socios para que se vayan consiguiendo». Aunque en esta ocasión el tiempo ha sido menos favorable que la semana pasada, momento en el que comenzó la semana cultural, los vecinos no dejan de lado la programación establecida.