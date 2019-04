«Las farmacias son capaces de verificar cada caja de medicamentos» Francisco Javier Alcaraz. / M. Rico El C0legio de Farmacéuticos de Segovia ha solicitado ayuda a la Diputación para que colabore en los gastos de la implantación del sistema europeo de verificación CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Lunes, 8 abril 2019, 11:22

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia recuerda que el sistema de autenticidad de recetas es un proyecto piloto pendiente. El presidente, Francisco Javier Alcaraz da la bienvenida a todo lo que sea mejorar la seguridad; pero recuerda que hay una legislación vigente desde 2011 que ya determinaba cómo tenían que ser las recetas. Incide en que, a pesar de esa orden, «no ha existido una forma de control». Los colegios de médicos emitían las recetas, pero las farmacias no podían saber los números de serie de circulación.

«La primera batalla era la de convencer a los médicos para que se adaptaran a la norma y eso parece que se ha conseguido; el siguiente paso, que es lo que estamos avanzando ahora, es comprobar que cada receta es auténtica», apostilla Alcaraz. El presidente colegial hace hincapié en que la coordinación entre facultativos y farmacéuticos requiere una serie de pautas y herramientas. Por ejemplo, «se necesitan permisos, bases de datos, codificaciones, una disciplina para que los médicos suban los datos...». El responsable del Colegio Oficial de Farmacéuticos hace hincapié en que el éxito del sistema de autenticidad de las recetas depende en buena parte de «lo disciplinados que sean los médicos, porque si no usan el formato oficial o no hay la suficiente agilidad para el sistema de códigos» el modelo puede que no dé los frutos deseados.

En cuanto a la disposición de equipos tecnológicos para ejecutar este sistema, Francisco Javier Alcaraz afirma que «las farmacias están más que dotadas». En este sentido, recuerda que las oficinas y los profesionales han tenido que adaptarse ya al sistema europeo de verificación de medicamentos (SEVeM). «Somos capaces de verificar cada una de las cajas de medicamentos», por lo que a partir de esta premisa está convencido de que las oficinas están listas para la autenticidad de las recetas.

Norma «antifalsificación»

El otras provincias, como en Valladolid, la Diputación ha atendido ya la solicitud de ayuda de los farmacéuticos para afrontar los gastos de la implantación del sistema europeo de verificación. En Segovia, Alcaraz señala que también se ha pedido a la Corporación provincia que colabore, como ya hizo en la implantación de la receta electrónica; pero de momento no se ha concretado la respuesta

«La normativa europea es antifalsificación», subraya el presidente colegial, por lo que se verifica que un medicamento es verdadero desde que el momento en el que se produce en la fabrica hasta que se distribuye y llega al paciente. Este sistema abarca todos y cada uno los pasos del proceso. Es lo que se denomina trazabilidad, subraya Alcaraz. Sin embargo, en el caso de las recetas ese camino no se conoce con tanta certeza.