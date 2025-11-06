El famoso hostelero José María será nombrado Hijo Predilecto de Segovia El Ayuntamiento destaca que su trabajo ha contribuido a proyectar la imagen de Segovia en el ámbito nacional e internacional

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el expediente de honores y distinciones para la concesión del título de Hijo Predilecto de la ciudad al hostelero José María Ruiz Benito. El Consistorio destaca su influencia en la ciudad y un trabajo realizado durante décadas que «ha contribuido a proyectar la imagen de Segovia en el ámbito nacional e internacional».

Fundador del emblemático restaurante José María en 1982, Ruiz Benito «ha sabido combinar tradición, innovación y compromiso con la tierra, consolidando su negocio como referente de la gastronomía castellana y ejemplo de gestión familiar y sostenible».

A lo largo de más de cuatro décadas, su grupo empresarial se ha convertido en motor de empleo y desarrollo local, dando trabajo directo a más de doscientas personas y generando oportunidades en sectores vinculados a la hostelería, la producción agroalimentaria, el enoturismo y los eventos. Su labor como presidente de la Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia (Procose) y la creación de la Marca de Garantía 'Cochinillo de Segovia' han contribuido a posicionar este producto como símbolo gastronómico de calidad y orgullo segoviano, llevando el nombre de la ciudad más allá de sus fronteras.

Reconocido con galardones como el Premio Nacional de Hostelería al Empresario Hostelero, el CECALE de Oro o el Premio Tierra de Segovia a la mejor trayectoria empresarial, José María Ruiz Benito representa para el Ayuntamiento los valores del esfuerzo, la excelencia y la hospitalidad que definen a Segovia. «Su legado, continuado hoy por su familia, consolida una historia de éxito que une tradición, innovación y amor por la ciudad, contribuyendo a fortalecer su identidad y su proyección como destino turístico y gastronómico de primer nivel», asegura el Consistorio.

En cumplimiento del Reglamento de Protocolo, Honores, Distinciones y Ceremonial del Ayuntamiento de Segovia, se abre ahora un plazo de quince días hábiles para que entidades y particulares puedan presentar las alegaciones o consideraciones que estimen oportunas respecto a este procedimiento.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Segovia desea poner en valor la trayectoria y la contribución a la ciudad de esta «figura clave» de la hostelería segoviana, su espíritu innovador y su ejemplo de emprendimiento.