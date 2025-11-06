El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José María Ruiz, durante la presentación de su biografía. Óscar Costa

El famoso hostelero José María será nombrado Hijo Predilecto de Segovia

El Ayuntamiento destaca que su trabajo ha contribuido a proyectar la imagen de Segovia en el ámbito nacional e internacional

El Norte

Segovia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el expediente de honores y distinciones para la concesión del título de Hijo Predilecto de la ciudad al hostelero José María Ruiz Benito. El Consistorio destaca su influencia en la ciudad y un trabajo realizado durante décadas que «ha contribuido a proyectar la imagen de Segovia en el ámbito nacional e internacional».

Fundador del emblemático restaurante José María en 1982, Ruiz Benito «ha sabido combinar tradición, innovación y compromiso con la tierra, consolidando su negocio como referente de la gastronomía castellana y ejemplo de gestión familiar y sostenible».

A lo largo de más de cuatro décadas, su grupo empresarial se ha convertido en motor de empleo y desarrollo local, dando trabajo directo a más de doscientas personas y generando oportunidades en sectores vinculados a la hostelería, la producción agroalimentaria, el enoturismo y los eventos. Su labor como presidente de la Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia (Procose) y la creación de la Marca de Garantía 'Cochinillo de Segovia' han contribuido a posicionar este producto como símbolo gastronómico de calidad y orgullo segoviano, llevando el nombre de la ciudad más allá de sus fronteras.

Se abre ahora un plazo de quince días hábiles para que entidades y particulares puedan presentar las alegaciones o consideraciones

Reconocido con galardones como el Premio Nacional de Hostelería al Empresario Hostelero, el CECALE de Oro o el Premio Tierra de Segovia a la mejor trayectoria empresarial, José María Ruiz Benito representa para el Ayuntamiento los valores del esfuerzo, la excelencia y la hospitalidad que definen a Segovia. «Su legado, continuado hoy por su familia, consolida una historia de éxito que une tradición, innovación y amor por la ciudad, contribuyendo a fortalecer su identidad y su proyección como destino turístico y gastronómico de primer nivel», asegura el Consistorio.

En cumplimiento del Reglamento de Protocolo, Honores, Distinciones y Ceremonial del Ayuntamiento de Segovia, se abre ahora un plazo de quince días hábiles para que entidades y particulares puedan presentar las alegaciones o consideraciones que estimen oportunas respecto a este procedimiento.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Segovia desea poner en valor la trayectoria y la contribución a la ciudad de esta «figura clave» de la hostelería segoviana, su espíritu innovador y su ejemplo de emprendimiento.

