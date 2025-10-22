El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Vista aérea de la ciudad de Segovia. Antonio Tanarro

Las familias segovianas son las segundas de la región que más han disparado su fortuna

Los ingresos que perciben los hogares han aumentado un 34% desde 2015 y tan solo Ávila ha registrado un incremento mayor

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:32

Comenta

Segovia cada vez acumula mayor riqueza. Es un territorio que, desde que hay registros estadísticos y salvo en el año 2017, siempre ha permanecido en ... la cuarta posición de provincias con rentas netas medias más altas de los hogares en la región. Con 35.688 euros, todavía guarda las distancias con Valladolid y Burgos, que superan con creces los 36.000. Sin embargo, está muy cerca de igualar las cifras de Soria, que registra 35.904. Esto se debe a que las familias segovianas son las segundas de la comunidad autónoma que más han disparado su fortuna en la última década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  3. 3

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  4. 4

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  5. 5

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  6. 6 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  7. 7

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
  8. 8

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  9. 9 Herido un hombre de 52 años al volcar una furgoneta a las afueras de Íscar
  10. 10

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las familias segovianas son las segundas de la región que más han disparado su fortuna

Las familias segovianas son las segundas de la región que más han disparado su fortuna