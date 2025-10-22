Las familias segovianas son las segundas de la región que más han disparado su fortuna

Segovia cada vez acumula mayor riqueza. Es un territorio que, desde que hay registros estadísticos y salvo en el año 2017, siempre ha permanecido en ... la cuarta posición de provincias con rentas netas medias más altas de los hogares en la región. Con 35.688 euros, todavía guarda las distancias con Valladolid y Burgos, que superan con creces los 36.000. Sin embargo, está muy cerca de igualar las cifras de Soria, que registra 35.904. Esto se debe a que las familias segovianas son las segundas de la comunidad autónoma que más han disparado su fortuna en la última década.

La última actualización del atlas de distribución de las rentas por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa Segovia a la cabeza del aumento de los ingresos de los hogares de Castilla y León. Esto se debe a que las retribuciones que perciben las familias al cabo del año se dispararon un 34,2% entre 2015 y 2023. En cifras absolutas, esto significa que los las unidades de convivencia que residen en la provincia ganan ahora un promedio de 9.000 euros más que hace nueve años. Al comienzo de la recopilación de datos, las rentas netas medias rondaban los 26.594 euros.

Si bien es cierto que Ávila lidera este incremento, al apuntar unas subidas del 34,4%, permanece muy lejos en lo que a los datos de ingresos se refiere. Las familias empadronadas en esta provincia ganan al cabo del año una media de 30.159 euros, que son unos 4.000 euros menos que las que viven en Segovia; y tan solo llegan a superar en el recuento de ingresos a los hogares zamoranos.

La provincia segoviana se sitúa en la mitad de la tabla en la clasificación nacional, al ocupar la vigesimotercera posición de los territorios más ricos del país. Las brecha es destacada si la comparativa se realiza con Madrid, que ocupa la primera posición del listado, ya que su renta neta media por hogar es de 48.806 euros. Y también guarda las distancias con Cáceres, a la cola del ranking, al apuntar 28.614 euros.