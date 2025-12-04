El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la concentración a las puertas del colegio. El Norte

Segovia

Familias del colegio Aneja exigen mejoras «urgentes»

Aseguran que las «graves» deficiencias que presenta el centro complican la accesibilidad y socavan la calidad de la enseñanza

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:11

Comenta

Numerosas familias del colegio público Fray Juan de la Cruz (conocido como La Aneja) se concentraron ayer frente al centro, coincidiendo con el Día Internacional ... de las Personas con Discapacidad, para denunciar el progresivo deterioro de las instalaciones y reclamar soluciones inmediatas al Ayuntamiento de Segovia y a la Dirección Provincial de Educación. En un alegato leído por representantes del Ampa, las familias pusieron nombre a los problemas que llevan meses (y en algunos casos años) sin resolverse: La pista deportiva, por ejemplo, presenta un estado de «máxima degradación», con socavones que han provocado numerosas caídas de alumnos y profesores; uno de los accesos principales se convierte en un enorme charco cada vez que llueve, obligando a niños y niñas (muchos con diversidad funcional), familias con carritos y personas mayores a sortearlo varias veces al día; hay goteras en el techado del rocódromo, falta de cobertizo para los carros de Infantil de 0-3 años (que se empapan con la lluvia), y una valla instalada por la Universidad de Valladolid tras las obras del verano sigue limitando gravemente el patio de Infantil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  3. 3 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  4. 4

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  5. 5

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  6. 6 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  7. 7

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  8. 8

    Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López
  9. 9 El parricida de León confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»
  10. 10 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Familias del colegio Aneja exigen mejoras «urgentes»

Familias del colegio Aneja exigen mejoras «urgentes»