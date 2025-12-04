Familias del colegio Aneja exigen mejoras «urgentes»

Carlos Álvaro Segovia Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

Numerosas familias del colegio público Fray Juan de la Cruz (conocido como La Aneja) se concentraron ayer frente al centro, coincidiendo con el Día Internacional ... de las Personas con Discapacidad, para denunciar el progresivo deterioro de las instalaciones y reclamar soluciones inmediatas al Ayuntamiento de Segovia y a la Dirección Provincial de Educación. En un alegato leído por representantes del Ampa, las familias pusieron nombre a los problemas que llevan meses (y en algunos casos años) sin resolverse: La pista deportiva, por ejemplo, presenta un estado de «máxima degradación», con socavones que han provocado numerosas caídas de alumnos y profesores; uno de los accesos principales se convierte en un enorme charco cada vez que llueve, obligando a niños y niñas (muchos con diversidad funcional), familias con carritos y personas mayores a sortearlo varias veces al día; hay goteras en el techado del rocódromo, falta de cobertizo para los carros de Infantil de 0-3 años (que se empapan con la lluvia), y una valla instalada por la Universidad de Valladolid tras las obras del verano sigue limitando gravemente el patio de Infantil.

Las familias aseguran que estas deficiencias «complican gravemente la accesibilidad, limitan la función educativa y socavan la calidad de la enseñanza». Además, volvieron a reclamar el uso efectivo del gimnasio del centro, un espacio «imprescindible» para practicar deporte en días de lluvia, celebrar actos y desarrollar la vida comunitaria con normalidad. «No es una petición banal: nuestros hijos e hijas lo necesitan sí o sí». Y concluyeron con un mensaje rotundo: «La accesibilidad solo se consigue con atención, inversión y medios. La escuela es de quien la habita, no una moneda de cambio ni un juego político. Ubuntu! Porque todos unidos lo vamos a lograr». Noticia relacionada La Aneja reclama un nuevo gimnasio cubierto para Educación Física Las familias han anunciado que mantendrán las movilizaciones hasta obtener compromisos firmes y calendarios concretos por parte de las administraciones.

