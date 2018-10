La falta de fondos retrasará al menos hasta el curso 2020-2021 el traslado de las Concepcionistas Vista de la parcela destinada a la construcción del nuevo colegio, en el barrio de El Sotillo de La Lastrilla. / Antonio Tanarro La congregación ya tiene licencia para construir el nuevo centro en El Sotillo, con capacidad para un millar de alumnos CLAUDIA CARRASCAL Segovia Martes, 16 octubre 2018, 13:33

Hace ya ocho años que las Madres Concepcionistas se hicieron con una parcela de 24.000 metros cuadrados en La Lastrilla para trasladar hasta este enclave su centro educativo, que actualmente se encuentra en la Plaza del Conde Cheste. En 2014 el Tribunal Superior de Justicia anuló las normas urbanísticas de La Lastrilla, paralizando así este proyecto de envergadura. El Ayuntamiento optó por tramitar una modificación puntual que aprobó el pleno de la corporación municipal, y que contó con el visto bueno de la Junta de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de hacer urbanizable el solar. Sin embargo, este ha sido un proceso que ha llevado años.

El Ayuntamiento de La Lastrilla hizo su último movimiento el pasado mes de agosto, tras conceder la licencia para la construcción del futuro centro educativo, tal y como confirma el alcalde, Vicente Calle. Además, se han llevado a cabo las obras esenciales de urbanización, que se iniciaron el pasado 23 de enero. No obstante, todavía no han concluido, ya que los numerosos camiones de grandes dimensiones que tienen que acceder durante la construcción del edificio a esta área podrían ocasionar daños en el asfaltado, confirma el edil. Esta decisión no supondrá ningún tipo de problema ni retraso porque terminarán de ejecutarse de forma paralela al edificio.

Entre las intervenciones que se han realizado los últimos meses se encuentra la creación de accesos por tres calles del barrio de El Sotillo: Paseo Cabanillas, República Dominicana y Emilia Azpiroz, todas próximas al solar. También se ha implantado el sistema de desagües y colectores. Unas obras que han conllevado retrasos, en parte por las condiciones meteorológicas adversas del invierno y de prácticamente toda la primavera. Todavía es necesario culminar el asfaltado de los diferentes accesos, el alumbrado público y otros detalles como el mobiliario urbano, acciones que se acometerán cuando avance la construcción de la estructura. Por fin, el nuevo centro comienza a ver la luz, algo que también beneficiará al municipio, ya que, según subraya Calle, el revulsivo que tendrá este complejo educativo, uno de los más importantes de Segovia, para La Lastrilla será muy importante. «Las perspectivas han mejorado, viene más gente joven y la construcción de viviendas se ha retomado porque un colegio atrae mucha población», asevera.

Años de espera

Las Madres Concepcionistas ya tienen luz verde. Después de años de esperas y decenas de trabas administrativas han logrado las ansiadas licencias. Ahora el inconveniente es ultimar la financiación, ya que se trata de un proyecto de grandes dimensiones que requerirá un coste elevado, sin embargo, prefieren «no hablar de números», asegura la portavoz, Madre Begoña de Pablo, encargada de la gestión de las obras del nuevo colegio. La congregación trabaja para obtener el presupuesto necesario y cuando se ultimen las cifras se pondrá la primera piedra, algo que confían en llevar a cabo «muy pronto». De hecho, es probable que en los próximos meses estén en marcha las obras de construcción de este moderno centro educativo situado en el barrio de El Sotillo. El plazo de ejecución se prevé que sea de aproximadamente un año y medio, por lo que no estará en funcionamiento en el curso 2019-2020, sino al siguiente con mayor probabilidad.

El proyecto no ha sufrido cambios sustanciales con respecto al documento inicial, tan solo las modificaciones puntuales que se han ido requiriendo para su adaptación a las normativas urbanísticas correspondientes. Eso sí, esta infraestructura supondrá mejoras sustanciales respecto al histórico edificio en el que ahora tienen su sede, el Palacio del Conde Cheste, entre ellas el mayor espacio disponible y la mejor adecuación al uso educativo.

Esta no será la primera mudanza de las Concepcionistas, la primera sede fue la Casa del Hidalgo, a partir de 1922 el Torreón de Lozoya acogió a esta comunidad educativa, que en 1951 se trasladó a la sede actual, un palacio del siglo XV cuya heráldica data del XVII. En este enclave se ha producido la modernización del sistema de enseñanza, hasta el punto de que ahora es un centro bilingüe.

Más capacidad

La capacidad del nuevo centro rondará los mil alumnos, es decir, un 30% más que en la actualidad, que congrega a unos 700 estudiantes matriculados en alguno de los cursos entre Infantil y Bachillerato. Este incremento de capacidad no quiere decir que vaya a explotarse la totalidad del colegio de La Lastrilla desde el primer año, sino que, en un principio, si la demanda se mantiene seguirán vigentes las dos líneas actuales, es decir, dos clases por curso académico. Aunque está prevista la solicitud de una línea adicional, modificación que permitiría la implantación de un tercer grupo en cada curso, que se nombraría con la letra C. El centro estará dotado con decenas de aulas, despachos, laboratorios, un área con pistas de deporte al aire libre y un polideportivo cubierto, así como un ala destinada a los niños menores de tres años. Todo ello para «favorecer el bienestar de los alumnos», apunta De Pablo.

La comunidad tiene previsto un servicio de autobús escolar para el traslado de los alumnos

La moderna construcción también permitirá solucionar uno de los problemas más acuciados a los que tiene que hacer frente a diario este centro concertado, el aparcamiento. Cuando se aproximan las nueve de la mañana y sobre las dos de la tarde reina el caos en las proximidades del colegio, decenas de coches de padres que acuden a llevar a sus hijos se amontonan en el ínfimo espacio que rodea al Palacio del Conde Cheste y donde apenas existen plazas para estacionar.

Las situaciones de peligro que se generan para los peatones mientras los conductores paran de forma temporal en doble, e incluso, triple fila son una de las principales preocupaciones de las Madres Concepcionistas. Consideran que «es un milagro que no se hayan producido percances graves con los riesgos existentes». Además, las obras de la calle San Juan han complicado todavía más la situación. Por el contrario, el solar que han adquirido en La Lastrilla, situado detrás de la plaza de las Canteras y frente a la SG-20, tiene grandes posibilidades de aparcamiento en las proximidades, por lo que «ni padres, ni docentes tendrán ninguna dificultad», defiende.

Un patio de grandes dimensiones es otra de las mejoras más significativas del nuevo colegio. Hasta el momento los niños tienen que disfrutar de su momento más esperado de la mañana, el recreo, en los jardines de los Zuloaga, situados a poco menos de 200 metros del centro educativo. Un paseo que resta comodidad a profesores y alumnos y que se ven obligados a realizar a diario porque en el Palacio del Conde Cheste no dispone de patio adecuado.

La docente cree que la distancia con respecto al casco histórico de la ciudad no será un problema para el alumnado, ya que en la actualidad muchos de los estudiantes proceden de municipios del alfoz como Trescasas, Espirdo o de la propia localidad de La Lastrilla. No obstante, avanza que se estudiarán medidas para facilitar la asistencia de todos los alumnos de la capital, posiblemente a través de un autobús escolar, detalla.