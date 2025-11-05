El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Roble, en el polígono de Valverde del Majano. Antonio de Torre

Segovia

El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares

De 40 años y nacionalidad extranjera, era un empleado externo a la empresa en la que se produjo el fatal siniestro

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Un hombre de 40 años se convirtió este miércoles en la primera muerte en accidente laboral de 2025 en la provincia de Segovia. Los hechos ... ocurrieron minutos más tarde de las diez de la mañana, cuando el centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada que informaba de la caída de un trabajador desde un tejado a la altura de unos 8 metros de altura del número 25 de la calle Roble, en el polígono industrial Nicomedes García de Valverde del Majano. Según el alertante del suceso, el hombre estaba inconsciente.

