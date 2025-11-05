El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares

Un hombre de 40 años se convirtió este miércoles en la primera muerte en accidente laboral de 2025 en la provincia de Segovia. Los hechos ... ocurrieron minutos más tarde de las diez de la mañana, cuando el centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada que informaba de la caída de un trabajador desde un tejado a la altura de unos 8 metros de altura del número 25 de la calle Roble, en el polígono industrial Nicomedes García de Valverde del Majano. Según el alertante del suceso, el hombre estaba inconsciente.

La sala del 112 dio aviso del accidente a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias, que movilizó una UVI móvil y un equipo médico de la zona. Por desgracia, el personal sanitario tan solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

El accidente se produjo en las instalaciones de Rafsa, una empresa dedicada a los suministros de ferralla, forjados y mallazos. Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, el hombre, de 40 años y nacionalidad extranjera, sufrió una caída tras ceder la cubierta translúcida sobre la que trabajaba a unos diez metros de altura. La víctima, trabajador de una empresa externa, estaba realizando mediciones para la instalación posterior de placas fotovoltaicas.

El suceso irrumpe en un contexto de elevada siniestralidad laboral en la provincia. Lejos de estabilizarse, los accidentes con baja médica han seguido al alza en Segovia durante 2025, con un repunte cercano al 0,6% en la primera mitad del año y 1.245 percances registrados entre enero y julio, catorce de ellos graves. El 91% de los incidentes se producen durante la jornada y el resto, 'in itinere'. Sindicatos como Comisiones Obreras y UGT reclaman reforzar la prevención, combatir la precariedad y atender al envejecimiento de determinados sectores. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) de Segovia señaló que este trágico accidente pone nuevamente en evidencia «la grave realidad de la precariedad y las deficientes condiciones de seguridad que padece la clase trabajadora tanto en nuestra provincia como en todo el país». El sindicato señala «condiciones laborales inadecuadas, presiones para aceptar trabajos en entornos peligrosos y falta de medios y formación de seguridad son factores que lamentablemente llevan a múltiples muertes evitables».

Hasta julio, Segovia era la única provincia de Castilla y León sin víctimas mortales en el trabajo, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La muerte de este operario en Valverde del Majano rompe esa tendencia.