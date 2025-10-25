El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado actual del edificio principal de la fábrica de loza de Segovia, con un cartel que anuncia su venta. Antonio de Torre

La fábrica de loza de Segovia ya figura como patrimonio en peligro de desaparición

Hispania Nostra incluye en su Lista Roja el edificio industrial situado junto al río Eresma que permanece abandonado desde hace tres décadas

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:51

Comenta

El abandono y el vandalismo amenazan desde hace ya tres décadas la pervivencia de los principales vestigios de la antigua fábrica de loza de Segovia, ... también conocida bajo el nombre de Los Vargas, que fue fundada en 1861. Los edificios que conforman este ejemplo de patrimonio industrial se extienden por ambas márgenes del río Eresma, en el barrio de San Lorenzo, y adolecen de una falta de mantenimiento que lleva a vaticinar su desaparición. Es por ello que la Asociación Hispania Nostra ha decidido incluir la fábrica en su Lista Roja, con el propósito de llamar la atención sobre su valor histórico, cultural y sentimental o impulsar su recuperación.

