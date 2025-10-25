La fábrica de loza de Segovia ya figura como patrimonio en peligro de desaparición

El abandono y el vandalismo amenazan desde hace ya tres décadas la pervivencia de los principales vestigios de la antigua fábrica de loza de Segovia, ... también conocida bajo el nombre de Los Vargas, que fue fundada en 1861. Los edificios que conforman este ejemplo de patrimonio industrial se extienden por ambas márgenes del río Eresma, en el barrio de San Lorenzo, y adolecen de una falta de mantenimiento que lleva a vaticinar su desaparición. Es por ello que la Asociación Hispania Nostra ha decidido incluir la fábrica en su Lista Roja, con el propósito de llamar la atención sobre su valor histórico, cultural y sentimental o impulsar su recuperación.

El estado que presenta la antigua fábrica de loza 'La Segoviana' es muy diferente al que se puede observar en las fotografías que recuerdan el pasado urbanístico de la ciudad. El edificio fue fundado por el segoviano Melitón Martín y albergó actividad desde mediados del siglo XIX hasta 1992, cuando se produjo su cierre definitivo después de pasar por las manos de distintos titulares, incluido el famoso empresario Marcos Vargas, quien fue el encargado de consolidar la fábrica como uno de los principales centros de producción del país.

Ampliar La fábrica de loza de Segovia, en una foto antigua. Coleccion de Juan Francisco Saez (Filatelia Doblon)

Con la llegada del ceramista Daniel Zuloaga, se crearon piezas de loza fina y cerámica artística que fueron apreciadas por multitud de expertos. La fábrica llegó a su máximo apogeo en esa época. Ahora, los brillantes tejados de pizarra presentan huecos con losas caídas, mientras que los grandes vanos para la iluminación han sido destruidos por los vándalos, lo que ha provocado la acumulación de suciedad.

Los inmuebles de la zona sur se han visto afectados por humedades, grietas y pérdida de materiales que «comprometen su integridad». En el norte, se concentra la basura y el esqueleto de una gran estructura de hormigón que quedó a medio construir. El paso del tiempo ha hecho mella en sus estancias interiores y en el exterior, hasta el punto de quedar relegada a un segundo plano urbanístico en el entorno que antes se constituía como el arrabal de San Lorenzo.

La inclusión de la fábrica en la Lista Roja de Hispania Nostra, que promueve la salvaguarda del patrimonio, se ha realizado a solicitud de Arturo Francisco Barbero, un joven segoviano que insta a las instituciones a proteger y conservar este testimonio histórico de la industria cerámica de Segovia. «La intervención urgente se hace imprescindible por la falta de mantenimiento, okupaciones, botellones y la presión urbanística que agrava la situación», recoge la instancia presentada. La fábrica también ha sido víctima de expolios, lo que ha supuesto una importante pérdida de elementos originales.

Precisamente, el edificio principal, más próximo a la ladera del cementerio, convive desde hace décadas con sendos carteles que anuncian su venta. Una iniciativa empresarial pretendía demolerlo para construir 47 viviendas, según especifica la asociación en defensa del patrimonio. Y la zona al norte de la avenida de Vía Roma ha sido del mismo modo escenario de propuestas inmobiliarias que finalmente fracasaron. «Entre 2007 y 2013 se intentó reconvertir en un complejo hotelero y residencial y, aunque se llegó a articular la plaza Luis Conde de la Cruz, una residencia universitaria, una escuela infantil y varios pisos en sus terrenos, buena parte del proyecto fracasó a medio construir», señala el denunciante de la situación.

El portal Idealista confirma estas pretensiones, ya que el inmueble situado en el número 23 de la citada avenida aparece a la venta por casi tres millones de euros. «Se ofrece en condiciones óptimas para la creación de un nuevo proyecto residencial o de alojamiento; existe la opción de transformar el espacio en una residencia para estudiantes de IE University con capacidad para 161 habitaciones», especifica el anuncio.