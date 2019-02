Las exportaciones segovianas sufren la primera caída desde el año 2012 Operarios en una planta dedicada a la nutrición animal y la investigación. / A. de Torre Las empresas de la provincia facturaron en el exterior 320,4 millones de euros, unos 500.000 menos que en 2017 C. B. E. Segovia Domingo, 24 febrero 2019, 18:51

Puede ser un estancamiento asumible después de incrementos encadenados durante cinco años; o puede ser el primer aviso de un cambio de ciclo ya más preocupante. Lo cierto es que en 2018, las exportaciones de las empresas segovianas registraron su primer retroceso desde el ejercicio 2012. También es cierto que, según se extraer de los últimos datos conocidos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se trata de un descenso muy leve del 0,1%, sobre todo si se compara con otras caídas más aparatosas registradas en otras provincias vecinas de la comunidad, como Ávila, Salamanca o Valladolid, donde los retrocesos anuales han sido del 18%, del 10,5% y del 7,1%, respectivamente.

También es un dato mejor que el global que arroja el comercio exterior de Castilla y León a lo largo del curso pasado; pero frena la tendencia al alza de las exportaciones segovianas. De manera que los 320,4 millones de euros generados por las operaciones de ventas internacionales se quedan cerca de los 320,9 millones con los que echó el cierre el año 2017 y que hasta ahora es el mejor dato de las series históricas. Es decir, que la comercialización exterior de la producción provincial se quedó a medio millón de euros de batir ese récord.

Por otro lado, en 2018 se produjo un aumento de las importaciones. De hecho, las últimas estadísticas del Ministerio aúpan a la provincia como el territorio de la región en el más crecieron las compras a industrias extranjeras. El coste económico total de esas adquisiciones en los mercados fuera de España fue de 237,2 millones de euros. Entre los meses de enero y diciembre del ejercicio pasado, las importaciones de las empresas segovianas subieron casi un 18%, doce puntos más que el incremento medio registrado en el conjunto de la comunidad. En el resto de Castilla y León, también Zamora, Burgos y Salamanca experimentaron subidas interanuales de las adquisiciones internacionales.

Este hecho, junto al ya citado liviano descenso de las exportaciones, lleva consigo que la evolución positiva que venía arrojando el saldo comercial también haya sufrido un relativo parón, aunque el balance sigue siendo positivo. La diferencia entre el volumen de dinero generado por la comercialización exterior y el gastado en compras de bienes foráneos fue de unos 83 millones de euros a favor de las exportaciones. Este saldo

El presidente de la Federación Empresarial Segovia (Fes), Andrés Ortega, ha tenido claro desde que asumió el cargo que el desarrollo de la provincia ha de pasar por la internacionalización, amén de otros ejes como una flexibilización de la presión fiscal, la creación de empleo o la expansión de las nuevas tecnologías, y en particular de la banda ancha para impulsar la competitividad. El máximo responsable de la patronal llama la atención sobre «la aportación negativa» que ha tenido el comercio exterior en el último año debido a la «desaceleración de las exportaciones». El panorama que se otea en el horizonte no invita precisamente al optimismo, ya que el contexto internacional actual no permite augurar que en este 2019 se incrementes las ventas de empresas segovianas en el exterior.

Además, Ortega incide en que «el ambiente de incertidumbre política» que vive España no favorece la estabilidad, y «las empresas lo que necesitan es tranquilidad, que las cosas se normalicen, que en España haya un Gobierno fuerte que adopte medidas contundentes para poder seguir afrontando nuestras inversiones», afirma el empresario.