El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terrenos sin urbanizar de la calle Tours. Antonio de Torre

El expediente sobre la urbanización de la calle Tours abre una nueva brecha entre PSOE y PP

El concejal de Urbanismo agradece la «buena voluntad» de los propietarios para llegar a acuerdos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia trabaja para desbloquear la urbanización de la calle Tours, en La Albuera, proyecto judicializado desde hace años debido a diferencias económicas ... entre el Consistorio y los propietarios de los terrenos. Precisamente, la última disputa entre PP y PSOE gira en torno al expediente de la calle Tours y el proyecto urbanístico que pretende ordenar la zona y evitar indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento. El PSOE, a través de su portavoz, Clara Martín, ha acusado al equipo de gobierno del PP de incumplir acuerdos y no facilitar el acceso al expediente urbanístico, pero el concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca, defiende las negociaciones en curso para culminar con éxito la urbanización de la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  3. 3

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  4. 4 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  5. 5 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  6. 6

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  7. 7 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  8. 8

    Las fotos rescatadas del abuelo Pedro, el médico que retrató la vida cotidiana de Galicia y Valladolid
  9. 9

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  10. 10

    Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El expediente sobre la urbanización de la calle Tours abre una nueva brecha entre PSOE y PP

El expediente sobre la urbanización de la calle Tours abre una nueva brecha entre PSOE y PP