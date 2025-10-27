El expediente sobre la urbanización de la calle Tours abre una nueva brecha entre PSOE y PP

El Ayuntamiento de Segovia trabaja para desbloquear la urbanización de la calle Tours, en La Albuera, proyecto judicializado desde hace años debido a diferencias económicas ... entre el Consistorio y los propietarios de los terrenos. Precisamente, la última disputa entre PP y PSOE gira en torno al expediente de la calle Tours y el proyecto urbanístico que pretende ordenar la zona y evitar indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento. El PSOE, a través de su portavoz, Clara Martín, ha acusado al equipo de gobierno del PP de incumplir acuerdos y no facilitar el acceso al expediente urbanístico, pero el concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca, defiende las negociaciones en curso para culminar con éxito la urbanización de la calle.

Martín teme que el asunto acarree consecuencias económicas graves. Según la portavoz socialista, los convenios urbanísticos firmados bajo el último gobierno de Clara Luquero modificaron el planeamiento para reordenar parcelas, urbanizar el entorno y garantizar las conexiones viarias y las salidas. «Esos acuerdos evitaban pagos por reclamaciones patrimoniales y aseguraban una urbanización ordenada», explicó. Sin embargo, la concejala denuncia que el actual gobierno de José Mazarías (PP) está incumpliendo esos pactos, lo que podría dar lugar a demandas futuras que lastren las arcas municipales. Y Martín no se limita a un caso concreto, pues acusa al PP de seguir un «patrón de actuación» que retrasa o deniega información a la oposición.

El alcalde Mazarías, por su parte, acusa a Clara Martín «adelantarse a los acontecimientos» y de «sembrar dudas» con fines mediáticos. «El asunto de la calle Tours está judicializado; por eso se denegó inicialmente el acceso al expediente. Pero Clara Martín recurrió al juzgado, y el 16 de octubre –dos días después de su último escrito– dictamos un decreto autorizándolo», admite el alcalde.

El concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca, agradece la «inteligencia y buena voluntad» de los propietarios para llegar a acuerdos, y admite que el expediente está judicializado por discrepancias entre el Ayuntamiento y los dueños de las parcelas. La controversia radica en los costes. El convenio inicial preveía que la empresa promotora asumiera de 215.000 a 300.000 euros. Sin embargo, el proyecto de urbanización redactado por el Ayuntamiento de Segovia eleva la cifra a 1.479.113 euros, debido a «dificultades orográficas» propias de la calle Tours y las mejoras en servicios para los vecinos que es preciso acometer. «Es evidente que un propietario no acepta triplicar su aportación», argumenta González Salamanca. «Estamos negociando con sinceridad; el Ayuntamiento quiere una urbanización de calidad, pero hay que ver quién financia qué. Creo que llegaremos a acuerdos razonables», señala. El responsable del área de Urbanismo insiste en que las decisiones iniciales –como limitar el acceso al expediente– se amparan en la Ley de Transparencia, a fin de proteger los intereses municipales durante la judicialización. «Exigimos discreción a Martín; no queremos que se prepare otro escándalo cuando el asunto va por buen camino. Estamos seguros de resolverlo positivamente para la ciudad. Lo importante es acabar la urbanización de la calle Tours y resolver un problema enquistado desde hace años», afirma González Salamanca.