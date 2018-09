El PP exige la dimisión de Luquero por «ocultar información sobre el CAT» Raquel Fernández, portavoz del grupo municipal del PP, con parte de su equipo en la sede del partido / Antonio Tanarro La reprobación de la alcaldesa es posible, aunque aún no se la ha planteado el grupo de la oposición, que descarta la moción de censura MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 27 septiembre 2018, 22:16

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Segovia ha pedido la dimisión «inmediata» de la alcaldesa, Clara Luquero, por «la ocultación de información sobre el CAT» y por «su nefasta gestión». La portavoz popular, Raquel Fernández, ha declarado en rueda de prensa que su grupo ha dicho «basta ya» ante «la indiferencia y el silencio de la alcaldesa» tras sus reiteradas peticiones de datos sobre diversos «gastos dudosos» en el CAT. Plantear una reprobación de la alcaldesa es una posibilidad real para el grupo del PP, según dijo Fernández, aunque aún no ha sido planteada. Sin embargo, los populares descartan presentar una moción de censura tanto porque saben que no obtendrían la mayoría suficiente para ganarla como porque no la consideran efectiva con los pocos meses que quedan de mandato.

Fernández ha insistido, sin embargo, en que al grupo popular no le convencen las respuestas a las preguntas planteadas sobre el CAT, un informe que califican como «obra de literatura» y «el arte de no decir nada», pues ha recordadoque los 3,5 millones de euros de esos gastos que han dado a conocer estos días «sabemos qué se gastaron, pero no quién y para qué».

Uno de los argumentos de la portavoz del PP para reclamar la dimisión «inmediata» de Luquero es que no ha aportado «ni media explicación para aclarar gastos de viajes de no se sabe quién, dietas inexplicables en salarios de 80.000 euros, catering como para una boda o dónde se gastan 3.000 euros en un concepto ambiguo que aparece como gastos varios'». En el otro lado de la balanza puso Fernández que «bien les hubiera gustado a los vecinos del recinto histórico, por ejemplo, que hubiesen ido estas cantidades a actuaciones para no dejar morir este barrio».

A juicio de los populares, la situación de las cuentas del CAT es «algo que pasa del despilfarro del dinero público a la firme sospecha de que aquí hay algo más». Porque a Raquel Fernández no le vale «la excusa de que los gastos pasaron por intervención» que utilizaría Luquero para darlos por válidos, y el silencio de la alcaldesa «es cómplice y el silencio otorga», pues hace tiempo que el grupo del PP dijo hace tiempo «que el CAT sería la tumba política del PSOE en nuestra ciudad y algo de razón llevamos porque ha habido en este macroproyecto cosas raras, hasta el momento 3,5 millones en gastos más que dudosos».

Por eso, tras asegurar que «el futuro del CAT no existe», Fernández declaró que el grupo municipal del PP se reserva «se reservan el derecho a través de sus servicios jurídicos de presentar toda la documentación ante la fiscalía».

Porque para los populares el CAT solo es una parte de la «nefasta gestión del equipo de gobierno socialista», que en su opinión «no llega ni a ser un proyecto». En este sentido, la portavoz mencionó «concejales dimitidos por insultar a un policía, otros se dan la fuga o dirigen su concejalía por 'whatsapp» y añadió que «tenemos un gobierno a media pensión que sólo viene a los plenos y a los actos; un gobierno que ha puesto en las excusas a terceros la mejor manera de eludir responsabilidades».

Retrasos

Para Raquel Fernández, el equipo de Luquero «ha manifestado una incapacidad notable para solventar los problemas de los barrios de Segovia», y a este respecto recordó «los dos años que lleva de retraso la renovación del contrato del transporte público y las constantes averías de los autobuses y quejas de los usuarios», agregó que «todavía, después de diez años, no tenemos el Plan Especial de las Áreas Históricas ni tampoco un plan de gestión de la estación de autobuses, y no sabemos cuándo se abrirá al público el aparcamiento de José Zorrilla».

Entre otras cuestiones, Fernández recordó el pago de sentencias judiciales «que nos tienen hipotecados» y una «lista de incumplimientos, de incompetencias y de mala gestión que es muy larga y para Clara Luquero la culpa es siempre de un tercero. Es hora de decir basta».