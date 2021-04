El PP exige a Clara Luquero que agilice y facilite los trámites del proyecto de Drylock «Estaremos encima para que se cumplan los plazos y no dejen escapar una nueva oportunidad para la ciudad», afirma Pablo Pérez Los concejales del PP Pablo Pérez (i) y José Luis Horcajo. / a. de torre FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 7 abril 2021, 11:18

El PP en el Ayuntamiento de Segovia ha asegurado que su grupo va a ser muy exigente con el equipo de gobierno socialista para que los trámites del proyecto de Drylock no se eternicen y que puedan cumplir con los plazos marcados. «De hacerlo así, se sentarían las bases de una nueva forma de trabajar que acabaría con la lentitud urbanística en esta ciudad. Estaremos muy pendientes de este proyecto, cien por cien de iniciativa privada, porque Segovia necesita que se generen oportunidades que supongan creación de empleo y contribuyan a fijar población. Si el gobierno socialista deja escapar una nueva oportunidad, lo que tendrían que hacer es dejar de gobernar esta ciudad», señala Pablo Pérez.

El portavoz del PP calificó como «clave para la regeneración industrial de la ciudad», la nueva planta de fabricación de envases biosostenibles y la plataforma logística de distribución que se presentaba este lunes y destacó que esta iniciativa privada llega en un momento en el que la crisis está azotando Segovia de manera muy especial. «Creemos que es la línea a seguir y que en los últimos años no ha sido así».

Según señaló, su grupo siempre aplaudirá y apoyará proyectos de este tipo ya que considera que es la línea que debe seguir la ciudad, la de atraer empresas, algo que no ha sabido hacer en todo este tiempo el equipo de gobierno socialista. «Estamos hablando de un proyecto que puede generar 300 puestos de trabajo directos y cerca de 1000 indirectos y de una inversión de 113 millones, ademas puede convertirse en un polo de atracción para otras empresas. Es, sin duda, una iniciativa que debe contar con el apoyo de todos».

Criticó que el gobierno socialista no invitara al resto de grupos políticos –incluidos a sus socios de gobierno– a la presentación de un proyecto tan importante, convirtiendo el acto, lamentablemente, según Pablo Pérez, «en un acto sectario y partidista. Ningún partido debe apropiarse de un proyecto que ha traído un grupo de empresarios y que es un proyecto para Segovia y los segovianos». Además, en su opinión, «se hizo de manera imprudente sin respetar la distancia de seguridad cuando se está pidiendo a toda la sociedad que haga un esfuerzo para respetar las medidas sanitarias. Podía haberse hecho una gran presentación porque el proyecto lo merece, pero acorde a los tiempos que estamos viviendo y bien organizada». La razón «es que el ejecutivo que dirige Clara Luquero, necesita de este tipo de presentaciones porque no ha sabido generar oportunidades para la ciudad. Tras el fracaso con el Centro Logístico del Ejército de Tierra, y el CAT languideciendo y sin empresas todavía, el gobierno municipal tiene que hacer todo lo posible para que este nuevo proyecto no se pierda».

Obligación

A pesar de que la experiencia dice todo lo contrario, los populares esperan que puedan cumplir con los plazos y que se desarrolle el suelo que se necesita para este proyecto de manera rápida, y sin la clásica eternización de las licencias urbanísticas ya que la agilidad en este sentido es fundamental. «Esperemos que el gobierno municipal socialista consiga el suelo y agilice los trámites porque es su responsabilidad. Es su deber y obligación poner facilidades a quien quiera invertir en Segovia».

El líder del principal grupo de la oposición señaló que el sector Prado del Hoyo, en donde podría instalarse esta nueva planta, debería haber estado desarrollado hace mucho tiempo y ahora no se estaría hablando de plazos sino que estaría a disposición de cualquier empresa que lo necesitara de manera inmediata. «Durante muchos años, el partido socialista ha sido incapaz de generar suelo industrial, no ha sido una prioridad para ellos y ahora toca ir a marchas forzadas por no tener el trabajo hecho».