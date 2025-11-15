Exhuman los restos de uno de los dos asesinados en Vegas de Matute en 1936

Los investigadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) han dado con los restos de uno de los dos hombres asesinados ... en Vegas de Matute por pistoleros fascistas en agosto de 1936. Ya lo intentaron, sin éxito, en 2024, pero los testimonios orales han sido determinantes para dar con el paradero de al menos uno de los cuerpos. Lamentablemente, no ha sido posible localizar los huesos del segundo, a pesar de que se han prospectado casi cinco mil metros cuadrados de finca.

«La fosa encontrada es individual, porque en ella solo yace un cuerpo. Pensábamos que la otra tendría que estar cerca, porque la lógica dice que nos los enterrarían muy separados el uno del otro, y así lo corroboraban los testimonios de personas que en su día lo presenciaron, pero ha sido imposible. No sabemos qué puede haber ocurrido con el segundo enterramiento. Hemos perdido toda la referencia que teníamos pese a que la metodología que hemos empleado es la acertada», explica Marco González, vicepresidente de la ARMH.

El lugar del hallazgo se encuentra en la finca La Fresneda, a un kilómetro de Vegas de Matute (339 habitantes) desde la carretera de Villacastín. Allí, el 12 de agosto de 1936, fueron asesinados a tiros el maestro Luis García Hernández y el peón caminero Julio Maroto Ortega. «Una de las tres hijas de Luis García, que todavía vive, pidió a la ARMH que buscara los restos de su padre. Una foto de hace más de cuarenta años en la que están ella y sus hermanas señalando el supuesto lugar del enterramiento también nos ha ayudado mucho», apunta González. En las últimas horas se ha localizado a varios de los nietos de Julio Maroto, de quienes no se sabía nada, a través de las redes sociales.

García Hernández, nacido en Otero de Herreros en 1895, tenía cuarenta y dos años en el momento de su muerte. Estaba casado con Paula Izquierdo y era padre de tres hijas: Valentina, María y Paz. Ejercía como maestro y pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (SETE). El expediente de depuración delata sus «ideas socialistas». Fue detenido ilegalmente y tiroteado aquel 12 de agosto, casi un mes después del comienzo de la Guerra Civil.

La ARMH ya ha trasladado los huesos a Ponferrada para su análisis antropológico

Julio Maroto Ortega, nacido en 1876 en Guijasalvas (Segovia), tenía sesenta años cuando fue asesinado. Estaba casado en primeras nupcias con Petra Díaz Lázaro, con quien tuvo seis hijas. Y en segundas, con Alejandra Díaz Lázaro, con la que tuvo otras dos. De oficio peón caminero, se desconoce su afiliación política. Su cadáver apareció el 15 de agosto de 1936 y, según testimonios de la época, fue enterrado junto a Luis García Hernández.

La ARMH ya ha trasladado los huesos a Ponferrada para su análisis antropológico y enviará las muestras al laboratorio. La prueba de ADN determinará a quién de los dos desaparecidos pertenecen.