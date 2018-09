Un 70% de los que se examinan del carné en verano en Segovia proceden de Madrid Una joven repasa los test del examen teórico en una autoescuela de Segovia. / A. de Torre La subdelegada del Gobierno asegura que solo falta un examinador y revela que suspende más del 60% de los que se presentan MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 6 septiembre 2018, 09:37

Los retrasos para examinarse del carné de conducir en Segovia no son una consecuencia directa de la falta de examinadores, aunque la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, reconoce que falta un funcionario. Es más una cuestión de acumulación de aspirantes en los meses de verano, de «un pico estacional» de julio, junio y septiembre, porque «el número de solicitudes se infla, ya que casi un 70% de las personas que se examinan son de la Comunidad de Madrid».

Aseguró la subdelegada que en Segovia, como en el resto de las provincias, la tasa de reposición en la función pública es de cero desde hace años, pero precisa que «si se compara con otras administraciones la Jefatura Provincial de Tráfico no está mal por el número de examinadores, solo falta uno y voy a tratar de que se cubran todas las plazas».

Lirio Martín señala que en otras provincias, como Guadalajara, también hay acumulación de solicitudes en los meses estivales

Así se lo transmitió este miércoles Martín a la presidenta de la Asociación de Autoescuelas, Irene Herranz, durante la entrevista en la que abordaron la situación de las pruebas para obtener el carné en Segovia. «Este año los picos por la acumulación de una mayor demanda estacional de solicitudes están más o menos resueltos, y antes de fin de año se va a incorporar un nuevo examinador con carácter provisional».

Ocurre también en otras provincias limítrofes con Madrid, como Ávila y Guadalajara, según comentó Herranz a la subdelegada, quien tiene previsto «transmitir a la Dirección General de Tráfico la necesidad puntual de Segovia, para que en los meses de julio, agosto y septiembre del año que viene pueda tenerlo en cuenta».

Martín se mostró sorprendida por «el elevado número de suspensos en los exámenes del carné». Según le dijo Herranz, en algunas autoescuelas este porcentaje es de entre el 60% y el 70% en el práctico, aunque en otras la proporción es aceptable. También es alto el porcentaje de suspensos en el examen teórico, de alrededor del 50%.

«Aunque es una cuestión personal presentarse o no con una determinada preparación, las autoescuelas deberían valorar si es necesario que aconsejen a sus alumnos no presentarse si no están preparados, y también ser conscientes de que se acumula mayor demanda estacional y a la vez hay un mayor volumen de suspensos», declaró.