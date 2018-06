La exalcaldesa de Mudrián cuestiona «la utilización de dinero público en una parcela privada» Imagen de la parcela objeto de la polémica. / M. R. Calero solicita un pleno monográfico para analizar si se destinarán 18.000 euros para obras en un terreno particular M. RICO Mudrián Miércoles, 20 junio 2018, 13:02

La exalcaldesa de San Martín y Mudrián, Josefa Calero, se ha convertido en el azote del Partido Popular, siglas que sigue ostentando, tras ser apeada de la Alcaldía por una moción de censura. Calero presentó una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia para solicitar la anulación del acuerdo plenario por el que salió adelante la moción de censura, que fue desestimada. Calero, que viene acusando al actual equipo de gobierno de actuar «a golpe de decreto» y de «falta total de transparencia», ha solicitado al alcalde, Francisco Javier Arranz de Andrés,que explique por escrito «si es cierto que se destinará una partida de 18.000 euros de dinero público para arreglar y adaptar una parcela para patio de colegio que pertenece a una alcaldesa anterior».

La concejala pide se informe sobre «si el ordenamiento jurídico recoge gastos de dinero público en propiedades particulares», por lo que reclama un informe jurídico de la secretaria interventora en base a la ley. También solicita un informe de la Secretaría en el que se detalle si los 18.000 euros destinados al vallado y colocación de ruedas de goma en la finca particular «no suponen un presunto delito de malversación de dinero público, teniendo en cuenta que el dinero que pagamos de impuestos los vecinos debe ser destinado a servicios relacionados con lo público». Calero subraya que «las parcelas particulares no forman parte del patrimonio público de nuestro Ayuntamiento».

Posible permuta

La concejala recuerda que el Ayuntamiento dispone de suelo público para habilitarlo como patio del colegio en la misma calle del centro escolar o en el frontón situado junto a la parcela particular que ahora se está arreglando, y apunta que durante su etapa como alcaldesa «dejé muy hilvanada una posible permuta del corral anexo al colegio por una parcela municipal», lo que suponía «coste cero para las arcas municipales».Calero pide al alcalde que presente el convenio firmado con la persona titular de la parcela privada, así como el presupuesto del material y mano de obra que se invertirá en los trabajos. Para ello pretende que se convoque un pleno ordinario monográfico para informar de este asunto a los vecinos.

La falta de presupuestos y la realización de gastos «que no están consignados» centran también las críticas de la edil, que asegura que no se han convocado los plenos ordinarios de marzo y mayo «para no dar cuenta y someterse al control de la oposición y de los vecinos». También se queja de la falta de acceso a los documentos.