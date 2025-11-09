El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rescate a un piloto de parapente en Arcones en una fotografía de archivo. El Norte

Segovia

Evacúan en helicóptero al piloto de un parapente tras sufrir un accidente al aterrizar

El hombre, de 60 años, quedó insconsciente tras la caída

El Norte

El Norte

Segovia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:15

El piloto de un parapente resultó herido esta mañana tras sufrir una caída y quedar inconsciente mientras trataba de aterrizar en una zona habilitada para ello en La Mata, término municipal de Arcones (Segovia), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 y recogidas por Ical.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió, en torno a las 12.23 horas, varias llamadas que solicitan asistencia para el piloto. Por ese motivo, se dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envió un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Navafría.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió al piloto herido, de 60 años, a quien trasladó más tarde el helicóptero de Emergencias Sanitarias al Hospital de Segovia.

