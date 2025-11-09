Evacúan en helicóptero al piloto de un parapente tras sufrir un accidente al aterrizar

Rescate a un piloto de parapente en Arcones en una fotografía de archivo.

El Norte Segovia Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:15 | Actualizado 16:49h.

El piloto de un parapente resultó herido esta mañana tras sufrir una caída y quedar inconsciente mientras trataba de aterrizar en una zona habilitada para ello en La Mata, término municipal de Arcones (Segovia), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 y recogidas por Ical.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió, en torno a las 12.23 horas, varias llamadas que solicitan asistencia para el piloto. Por ese motivo, se dio aviso a la Guardia Civil (COS) de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envió un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Navafría.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió al piloto herido, de 60 años, a quien trasladó más tarde el helicóptero de Emergencias Sanitarias al Hospital de Segovia.