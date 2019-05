Dos euromillones en un mes: «¡Estamos en racha!» Isabel Bonis y Yolanda Casado atienden la administración número 3 de Segovia. Ó / scar Costa La administración número 3 de Segovia acaba de sellar un boleto con 239.866 euros Miércoles, 22 mayo 2019, 18:22

Este año, la suerte parece estar de parte de la administración de loterías número 3, donde selló su boleto uno de los dos agraciados en España (son cuatro en Europa) en el sorteo del Euromillones del pasado martes, 21 de mayo, que percibirá 239.866 euros. Es el suculento premio correspondiente a los acertantes de tercera categoría, pues de las dos primeras no hubo ningún agraciado y hay 44,5 millones de euros acumulados en el bote. La noticia del premio, divulgada el mismo martes por la noche, ha caído como una bendición en el despacho de lotería de la segoviana calle de Cervantes, teniendo en cuenta que el pasado mes de abril dio otro premio en el mismo Euromillones de 255.487 euros. Entonces, el sorteo también dejó dos acertantes en España, pero de segunda categoría (5+1 números acertados).

«Estamos en racha y contentísimos por haber dado otro premio tan importante. Al fin y al cabo, para eso estamos. Dar premios es nuestra finalidad, y te alegras como si le hubiera tocado a uno mismo», dice Salomé Sanz, administradora de la número 3. El último jugador agraciado selló su boleto en este veterano despacho de lotería que desde 1962 funciona en la Calle Real, esquina con el Azoguejo. La formada por los números 32, 33, 34, 39 y 47 resultó la combinación ganadora y las estrellas fueron para el 8 y el 12. El billete de la suerte atinó con las cinco primeras cifras, pero le faltaron las estrellas. En España ha habido dos agraciados. Además del boleto vendido en la administración segoviana, hay otro premiado en Madrid. Estos afortunados se suman a los cuatro de tercera categoría que se han sellado en distintos países europeos.

«Por supuesto, no conocemos al dueño del boleto. Ni sabemos quién es ni lo llegaremos a saber, probablemente. Nosotros no podemos abonar los importes cuando se trata de cantidades superiores a los 2.000 euros. Tendrá que acudir a la delegación, donde le darán información, o a una entidad bancaria. A nosotros solo nos queda la satisfacción de haber dado el premio», afirma Salomé Sanz. Y no es poco. Este último premio jalona la exitosa trayectoria de la administración que Elvira Pardo, abuela de Salomé, pusiera en marcha hace cincuenta y siete años en uno de los lugares con más solera de Segovia. «En 1992 dimos un pellizco del Gordo de Navidad y el año pasado dimos un gordo del jueves. Mi abuela también dio algún gordo de Navidad. Premios ha habido muchos. Son muchos años atendiendo al público».

Histórica

La administración Santa Bárbara –así se llama– es histórica. De hecho, fue el tercer despacho que funcionó en Segovia, después de la administración de los Picos (la número 1, fundada en el siglo XVIII) y de la ubicada en la calle de Juan Bravo, junto a la plazuela del Corpus (la número 2). «Somos ya la tercera generación que atiende la administración», precisa Salomé con íntimo orgullo. «Por aquí pasan muchos turistas, pero también tenemos muchos clientes segovianos. Esperamos seguir dando premios. El próximo objetivo es dar el millón en el Euromillones», añade.

El Euromillones es la lotería europea, juego en el que participan Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suiza y España. Con un sistema parecido al de la Lotería Primitiva, al tener una base de jugadores tan grande, este juego puede ofrecer unos premios de mayor cuantía. Mañana viernes el bote puede alcanzar los 57 millones de euros.