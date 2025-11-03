El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alumnos de FP participan en una actividad del ciclo de hostelería. Antonio de Torre

Los estudios de FP con más demanda en el mercado son los que menos alumnos tienen

Cuatro de cada diez estudiantes cursan ciclos de sanidad, administración o informática, mientras hostelería y turismo solo atrae al 7%

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:45

Comenta

La oferta educativa para formación profesional (FP) en Segovia da cabida en términos generales a todo el alumnado que quiere estar en ella, pero hay ... un desequilibrio en la temática de las vacantes. La filosofía de estos estudios es producir los titulados que el mercado requiere, pero los gustos de los alumnos chocan con la empleabilidad real de los sectores a los que aspiran. Así se explica que las tres familias más demandadas —Sanidad, Administración e Informática— concentren a cuatro de cada diez alumnos y las tres más solicitadas por las empresas—Mantenimiento, Fabricación Mecánica y Hostelería y Turismo— sumen entre ellas un 12%. Sobran auxiliares de enfermería y faltan camareros, una realidad que plantea la disyuntiva entre la profesión deseada y la que más facilidades da para colocarse.

