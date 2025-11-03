Los estudios de FP con más demanda en el mercado son los que menos alumnos tienen

La oferta educativa para formación profesional (FP) en Segovia da cabida en términos generales a todo el alumnado que quiere estar en ella, pero hay ... un desequilibrio en la temática de las vacantes. La filosofía de estos estudios es producir los titulados que el mercado requiere, pero los gustos de los alumnos chocan con la empleabilidad real de los sectores a los que aspiran. Así se explica que las tres familias más demandadas —Sanidad, Administración e Informática— concentren a cuatro de cada diez alumnos y las tres más solicitadas por las empresas—Mantenimiento, Fabricación Mecánica y Hostelería y Turismo— sumen entre ellas un 12%. Sobran auxiliares de enfermería y faltan camareros, una realidad que plantea la disyuntiva entre la profesión deseada y la que más facilidades da para colocarse.

«Hay vacantes para todos los alumnos que quieran estudiar FP; otra cosa es que sea exactamente en el ciclo que ellos quieran», resume la asesora técnica del área en la Dirección Provincial de Educación, Clara Rodríguez. De los 2.607 alumnos del curso 2024-25, el 15% estudió en Sanidad, por el 12% en Administración y de Informática. Es decir, tres de las 18 familias temáticas concentran el 39% de la demanda. En el otro extremo, Hostelería y Turismo tiene un 7% pese a su gran variedad de opciones, por el 3% de Instalación y Mantenimiento y un 2% en Fabricación Mecánica.

El ciclo más demandado de FP Básica, para alumnos que no cuentan con la titulación en Secundaria, es el de Mantenimiento de Vehículos, impartido en el instituto de La Albuera. Salvo excepciones, estos estudios cuentan con una veintena de vacantes, como ocurre con este, que ha tenido en torno al doble de solicitudes. En grado medio, el más demandado es el de Cuidados Auxiliares de Enfermería, impartido en el instituto Ezequiel González. Hay tres grupos —de 30 alumnos cada uno— para una oferta total que no ha dado para cubrir una demanda que ha excedido un 30% las plazas.

Desajuste en la demanda

Cuando Educación analiza anualmente la demanda que han tenido los cursos para ver si cambiar su oferta, busca un equilibrio entre lo que quieren los estudiantes y lo que demanda realmente el mercado. «Podríamos decir, pongamos más grupos de Auxiliares de Enfermería, pero con un cuarto titularíamos 120 alumnos al año y solo tenemos un hospital. Luego tenemos clínicas dentales y sanidad privada, pero vivimos en Segovia», subraya Rodríguez.

El segundo grado medio con mas solicitudes es el de Electromecánica de Vehículos, en La Albuera, que sí ha sumado este último curso un segundo grupo por la demanda, ofertando uno por la mañana y uno por la tarde —para facilitar la conciliación a los alumnos con jornada laboral—, con 60 plazas y un 20% que no pudo entrar. Los horarios son un factor a tener en cuenta a analizar la decisión final de los candidatos. «La mayoría prefieren la mañana, así que muchos de los que se han quedado fuera no es porque no haya plazas, sino que acaban colocándose en otro ciclo porque dicen que la tarde, de ninguna manera».

14 centros educativos de Formación Profesional (FP) hay en la provincia, de los que tan solo seis se encuentran en entornos rurales.

El grado superior más demandado fue el de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, impartido en la Escuela de Capacitación Agraria. En él, Educación pone los profesores y regula el proceso de admisión, pero es Agricultura quien autoriza la oferta. El número de solicitudes triplica las 20 plazas disponibles. El siguiente más demandado es el de Gestión Forestal y del Medio Natural, que también depende de Agricultura y se imparte en Coca: 24 plazas para el doble de candidatos.

El equilibrio entre demanda y mercado es omnipresente. El grado medio de Video Disc-jockey y Sonido, implantado el año pasado, ha tenido muy buena acogida. «No es normal que un ciclo se llene en el primer año. Vamos a empezar a sacar al mercado 30 técnicos de sonido al año. ¿Dónde van a trabajar?»

2.607 alumnos se matricularon en alguno de los 63 ciclos formativos a lo largo del curso académico 2024-2025.

Intentar trasladar a los alumnos las conclusiones de una relación cada vez más fluida con el sector productivo. «Hay que disfrutar, nos pasamos toda la vida trabajando, pero les recomendamos que busquen el equilibrio. No se puede hacer algo que odies porque esté muy demandado ni hacer algo que te enamore si no vas a trabajar en tu vida», resume Rodríguez.

En el medio rural

La realidad es que hay ciclos que el mercado demanda y que este curso no han salido, como el de Estructuras Metálicas. Los menos demandados, por una lógica demográfica, están en el medio rural. El criterio de Educación es mantenerlos más allá de la demanda por vertebración territorial; con tres alumnos están saliendo adelante. «La corriente es atender in situ a los alumnos que quieren estudiar en su entorno».

Los últimos estudios de FP Básica se han llevado a El Espinar y La Granja de San Ildefonso, que estrenó el curso pasado el de Agrojardinería y Composiciones Florales, que este año no ha salido como estudio ordinario, pero sí como el primer estudio para alumnos con necesidades especiales. Es una modalidad con vacantes reducidas —diez— por la atención que requieren estos estudiantes, que no andan precisamente sobrados de alternativas formativas. A diferencia de otros estudios de FP, este formato permite adaptar los contenidos. No da el título de ESO que sí dan los ciclos ordinarios, pero sí el certificado profesional de la familia, en este caso, la agraria. Los otros cuatro centros rurales están en Ayllón, Cuéllar, Nava de la Asunción y Cantalejo.

La FP Básica es el nivel más demandado; las vacantes están en el medio rural, no en la capital. A partir de ahí, el problema no está tanto en que el estudio sea medio o superior, sino en la temática. «Me preocupa en extremo que los ciclos formativos asociados a Mantenimiento Industrial y Restauración tienen una demanda mínima en nuestra provincia. Y son los trabajadores más demandados en el sector productivo». El Centro Integrado Felipe VI tiene una amplia oferta y da servicios de restauración en el propio centro. «Pero si los chicos no quieren ser camareros, a ver qué hacemos».

En el medio de Servicios en Restauración no se ocupan ni la mitad de las plazas. Sí se llena el de Cocina de grado medio. Los estudios superiores de ambas familias no superan el 20%. Un debate multifactorial. «Nosotros, que trabajamos mucho con hosteleros, nos preguntamos si es el círculo vicioso de que, como contrato al primero que pase, no me interesa estudiar». La carestía de manos es tal que es raro que un candidato, aunque tenga 16 años, se queden sin trabajar. «Hay algo que hacer ahí, todavía no hemos dado con la tecla», asegura la asesora técnica de FP.

Algo parecido ocurre con otro motor económico de la provincia: el turismo. Por ejemplo, el superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas está vacío; poco mejor es la situación el de Alojamientos Turísticos, pues no cubre ni un 10% de las plazas. Mejor está la familia de Instalación y Mantenimiento, hay dos: el grado medio de Mantenimiento Electromecánico tiene vacantes la mitad de plazas y el superior, de Mecatrónica Industrial, está cerca del lleno.