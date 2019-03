El mantenimiento de Los Ángeles de San Rafael correrá a cargo de sus 500 vecinos, según el TSJ Un trabajador arregla las aceras de una de las calles de Los Ángeles de San Rafael. / Pedro Luis Merino La sentencia rechaza el recurso de los copropietarios y declara que el órgano de gestión no puede ser disuelto M. Á. LÓPEZ Segovia Viernes, 1 marzo 2019, 12:00

La situación del núcleo de Los Ángeles de San Rafael seguirá siendo compleja, a pesar de que la sucesión de pleitos y sentencias va aclarando algunas cuestiones. Pero en la urbanización que dejó de tener gestión privada en junio de 2013 y pasó a depender entonces del municipio de El Espinar. Pero sigue habiendo tres partes que no llegan a entenderse del todo, el Ayuntamiento espinariego, la Asociación de Copropietarios y la Comunidad de Propietarios. Ha vuelto a quedar de manifiesto con la última sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) y favorable al Ayuntamiento. El TSJ acaba de desestimar, con fecha del 18 de enero, el recurso de la asociación, que apeló la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo cuando este declaró que no debe disolverse la Entidad Urbanística de Conservación constituida en 2014 para la gestión de Los Ángeles de SanRafael.

Con esta última resolución, que la Asociación de Copropietarios (más de 500) acata, la alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, ha publicado un bando en la sección de noticias de la web municipal en el que hace saber que la sentencia del TSJ «da la razón al Ayuntamiento» en la postura que ha mantenido de que la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de las fases uno y dos «debía cumplir con su obligación de conservar la urbanización».

Añade la regidora que en la resolución del tribunal queda fijada la extensión de estas obligaciones. En sus fundamentos explica el TSJ que «la obligación de conservar y mantener no ofrece ninguna duda que comprende, a título de mero ejemplo no exhaustivo, obligaciones tales como arreglar los baches que se produzcan, sustituir farolas inservibles y bombillas rotas, reparar o sustituir en la acera baldosas rotas o levantadas, sustituir registros, arquetas de registros y tapas de registros rotas o quitadas, reparar armarios de acometidas de registros o bocas de incendios, mantener las zonas verdes, desbrozar aceras para evitar que resulten invadidas por la vegetación, reposición de bordillos rotos o reventados, reparación o sustitución de señales de tráfico rotas o dañadas, reparación o sustitución de papeleras rotas o inservibles, etcétera».

Palomo explicó que Los Ángeles de San Rafael es «un núcleo como los del resto del término municipal», aunque «la diferencia es que la Entidad Urbanística de Conservación que se tuvo que constituir no ha funcionado, y no ha mantenido ni ha realizado labores de conservación, y no tiene por qué hacerlo el Ayuntamiento». La alcaldesa aclaró que «lo que viene a decir el juez es que la entidad no se puede disolver, como dijo el Ayuntamiento, porque no ha ejercicio las funciones que tiene encomendadas».

Actuación subsidiaria

Sin embargo, añadió que «en este periodo en que se estaba pleiteando el Ayuntamiento ha actuado en aras a la seguridad de los vecinos», y matizó que en los últimos meses «ha llevado a cabo un cambio de luminarias importante en una de las avenidas principales de Los Ángeles porque se ha encontrado con una situación en la que nadie hacía nada».

Palomo recalcó que el Consistorio continuará con esta actitud «con prudencia y cautela» para «mantener unos mínimos» en este núcleo del municipio, pero insistió en que con esta sentencia, «que es firme», está claro que «la obligación de mantener y conservar es de la entidad urbanística de colaboración».

Así, comunicará esta sentencia de forma oficial al presidente de la entidad urbanística para que ponga los medios y realice las labores de mantenimiento, sin perjuicio de que si no hace las necesarias «sea el Ayuntamiento el que, como administración, las haga de forma subsidiaria y después las repercuta».

Ajustada

Pero esta sentencia, que a juicio de la Asociación de Copropietarios, «tenemos que acatar porque está ajustada a la realidad y no hemos podido demostrar que pagábamos las cuotas», enreda aún más la situación. Lo dice la presidenta del colectivo, Lucía Cobo: «La complejidad que ha tomado algo que ya era complejo no era imaginable». Argumenta que «ni siquiera sabemos si la entidad urbanística tiene presidente, lo que sí sabemos es que no se han cumplido los estatutos, que obligan a renovar la mitad de la directiva cada dos años». Y por eso demanda, en nombre de todos los propietarios, que el Ayuntamiento ejerza su labor de tutela: «Acatamos la sentencia, y nos damos cuenta de que tenemos que hacer las cosas de diferente forma. Pero una cosa es la entidad urbanística en el mantenimiento de las infraestructuras y otra cosa, que ha dejado claro el tribunal en su día, es que el Ayuntamiento está obligado a dar suministros y servicios a su costa», explica Cobo.

Esta última sentencia, precisa la presidenta, «ha demostrado que los propietarios tenemos poca capacidad de actuación, y que a quien tiene la tutela, el Ayuntamiento, le corresponde poner en orden las elecciones de la entidad y al administrador, y el interventor municipal tendrá que pedir las cuotas pagadas por coeficiente de edificación o requerirlas, y que haya unos presupuestos. El Ayuntamiento está ahora obligado a que funcione la entidad».

Lucía Cobo comenta que «ahora mismo no sabemos quién es el presidente, el administrador o los vocales», lamenta que quien lo fue, Óscar Gil, no convocara la reunión que le pidieron para liquidar las cuotas e insiste en que los propietarios lo que quieren es que el Ayuntamiento de ElEspinar les ampare, «que promueva los órganos que tienen que regir la entidad y se cumplan los estatutos», y que si realiza unas obras que no hayan sido aprobadas por la entidad «no cobre después contribuciones especiales».