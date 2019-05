El Esteban Vicente da por superada la crisis al alcanzar el equilibrio económico Miembros de la Fundación Harriet conversan con la diputada Sara Dueñas. / A. de Torre El museo cierra 2018 con un presupuesto ejecutado de 77.000 euros superior al previsto CLAUDIA CARRASCAL Segovia Viernes, 31 mayo 2019, 12:34

El patronato del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente celebró ayer el pleno en el que se aprobó la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2018, para el que se había fijado una partida de 520.100 euros. Finalmente se han ejecutado 597.000 euros. La directora conservadora del museo, Ana Doldán de Cáceres, explicó que ha habido aportaciones extraordinarias de la Diputación Provincial, del Ministerio de Cultura y de la Fundación Harriet y Esteban Vicente. A pesar de que esta asociación americana insiste en la necesidad de hacer una mayor difusión de la figura de Esteban Vicente tanto en Segovia como en el resto del país, en 2018 su aportación al museo superó los 41.000 euros y este año ya ha contribuido con unos 23.000 en el primer semestre.

A nivel económico el museo goza de buena salud, ya que el balance ha sido bueno, según Doldán, quien indicó que la relación de ingresos y gastos ha sido positiva, ya que ha habido un beneficio de algo más de 700 euros. Además, se mantiene el remante de 67.000 euros.

En la reunión se informó a los miembros del Patronato sobre el acuerdo la Junta de Castilla y León por el que se declara Bien de Interés Cultural (BIC) a la colección permanente del Museo. El informe data del 7 marzo y constituye el máximo reconocimiento del Gobierno de España, aunque, tal y como indicó Doldán, su concesión está transferida a las comunidades autónomas. Los fondos, donados por Esteban Vicente (1903-2001) y su esposa, Harriet G. Vicente, permitieron la apertura hace veintiún años del museo que lleva el nombre de este creador y recorren todas sus etapas, desde el figurativismo inicial hasta el postcubismo y postimpresionismo. Se trata de óleos, colages, dibujos, acuarelas, esculturas de pequeño formato, un tapiz, varias litografías y serigrafías, además de piezas de otros autores,

A juicio de Doldán, esta declaración pone en relieve la importancia del museo a nivel nacional e internacional, no solo de la colección permanente, sino también de las obras donadas por los diferentes artistas, el fondo documental y bibliográfico y todo el archivo administrativo del museo que se ha generado a lo largo de los 21 años de historia. Todo ello, lo convierte en «un conjunto indisociable de relevancia».

También se abordó la aceptación de la donación de las obras 'Xanela 48', elaborada en 1957 por Antón Lamazares, y 'Fuego Basalti', de 2008, de José Luis Alexanco, pertenecientes a una colección privada. Tal como señaló la directora del Esteban Vicente, los autores son dos figuras importantes de la vanguardia española del último tercio del siglo XX, por lo que la donación contaba con el informe favorable de la dirección del museo. Doldán destacó que ambos están relacionados con la corriente de la expresión lirica francesa, emparentada con el expresionismo abstracto americano que desarrolló el artista Esteban Vicente. El objetivo es establecer las semejanzas y diferencias entre las formas de expresión artística americana y europea. No obstante, aseguró que las piezas todavía no se encuentran en el museo, por lo que los miembros del Patronato no han podido verlas en formato físico. Sin embargo, no descarta que en los próximos días pueda haber una presentación informal para que se conozcan.

El museo cuenta con una colección paralela de 20 obras donadas que han estado vinculadas al museo y que todavía no se han expuesto al público, por lo que Doldán avanza que estudiarán un proyecto para exponer las dos nuevas adquisiciones junto a las ya existentes.

Proyecto experimental

La directora conservadora apunta que el aura de crisis ha desaparecido, al menos de momento, ya que el equilibrio es la tónica general. Por eso, ahora el objetivo es sacar adelante los próximos proyectos. Entre ellos destaca una exposición fotográfica que se inaugurará a finales de junio y durará seis meses. Además, en octubre se presentará un proyecto experimental ,del que por el momento no ha querido avanzar más detalles hasta que esté bien definido. Asimismo, indicó que en septiembre se iniciará una investigación en colecciones públicas y privadas españolas con el objetivo de estructurar la vida y la obra de Esteban Vicente en cuatro fases, que coincidirán con sus etapas creativas.

Este trabajo permitirá seguir indagando sobre el artista y todo el trabajo quedará plasmado en una publicación y a una exposición que enriquecerán el estudio. También seguirá potenciando el último semestre del año el proyecto educativo, que ya es parte de la esencia de este museo.