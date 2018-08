«Estar en el certamen nacional de jóvenes diseñadores ya es un premio» La diseñadora de moda, Alexandra Martínez Grottolo, aspira a ganar este concurso y a representar a España en Styl & Cabo en la República Checa La diseñadora Alexandra Martínez Grottolo trabaja en uno de sus diseños en Nava. / F. De la Calle FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Martes, 14 agosto 2018, 19:25

No es el primer concurso de moda al que se presenta y llega a la final, pero quizás sí sea el último. Al menos de momento. Porque Alexandra M. Grottolo (Nava de la Asunción, 1993) quiere centrarse en su faceta profesional en cuanto termine de representar a Castilla y León en el trigésimo tercer Certamen de Jóvenes Diseñadores, premios nacionales a la moda para diseñadores noveles. Los galardones fueron creados hace más de 30 años por la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles (ANDE), organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la divulgación y promoción del trabajo de los talentos emergentes de la moda de nuestro país.

El ganador de esta edición tendrá la posibilidad de desfilar en la pasarela Styl & Kabo, en la República Checa. La organización, ofrece además al ganador seis desfiles gratuitos en esta feria internacional de moda, un expositor y todos los gastos pagados. Gabriela Císařová, directora de la pasarela, formará parte del jurado al que ha llegado la joven diseñadora segoviana.

–¿Cómo llegó al certamen?

–Pues en esta ocasión tenía pensado retirarme un tiempo de los concursos, pero justo a dos días de presentar mi proyecto de fin de carrera recibí un mensaje en Facebook en el que me pedían mi número de teléfono porque tenían que comunicarme algo importante. A los pocos minutos me llamaron y me dijeron que habían visto mi trabajo y que me habían seguido estos años y les gustaba mucho. Fueron ellos los que me seleccionaron y eligieron, esta vez yo no hice nada.

–¿Qué requisitos tenía que cumplir para poder participar?

–Presentar una colección compuesta por seis 'looks', y un dossier explicativo acerca de toda la colección, tejidos, inspiración... también tuve que realizar un vídeo de treinta segundos sobre la colección, que saldrá justo antes.

–¿Sabe cómo se desarrollará el concurso?

–Pues ese día desfilaremos todos los diseñadores seleccionados de cada comunidad autónoma, junto con la ganadora del año pasado, que fue de Madrid. Un total de 18 desfiles, creo. Las modelos están divididas por grupos de seis. En total contaremos con 36 modelos aproximadamente para que todas tengan tiempo de cambiarse entre desfiles.

–¿Los participantes tienen que hacer algún desembolso?

–No, en este casi ninguno. Los organizadores nos ponen a los maquilladores, peluqueros y modelos.

–¿Va a ir arropada por alguien?

–Nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento para mi familia, y sobre todo para mis padres, por confiar y apoyarme desde el día en que dije que el diseño era mi mundo. Me han seguido a todas partes, me han ayudado y empujado hacia delante. También me encuentro muy arropada por mi pueblo, siempre me están dedicando bonitas palabras y esas cosas son de agradecer.

–¿Qué cosas valora el jurado para elegir al mejor diseñador joven de España?

–Imagino que la creatividad y lo diferente. En este mundo hay mucha competencia y necesitan buscar algo nuevo y fresco para el mercado.

–¿Cómo es la colección que presenta?

–En esta ocasión vuelvo a presentar mi conocida colección 'Full moon', inspirada en los campos de lavanda de la Provenza. Opté por ella porque es la más complicada que tengo en cuanto a patronaje y confección, y para mí es mi favorita, me representa, y quería que la colección que se mostrara en Madrid representara a la marca Alexandra Grottolo.

–¿Ha variado algo desde que la presentó por primera vez?

–No, no he querido modificar nada. Puede que el día de las pruebas con las modelos tenga que arreglar o ajustar para que las quede perfecto. Pero la colección será exactamente igual. También llevarán todas ellas tocados o coronas de lavandas realizados por mi madre y por mí.

–¿Ha tenido que hacer algún diseño más?

–No, ninguno. Justo eran seis los diseños a presentar.

–¿Cree que tiene posibilidades?

–Bueno, en esta ocasión tengo dieciséis diseñadores más peleando por este premio e imagino que va a ser muy complicado; pero por supuesto pienso que tengo posibilidades, estoy muy orgullosa de mi trabajo.

–Aunque no gane, ¿qué aspectos positivos puede sacar de ir a un certamen como este?

–Para mí, desde el día que me llegó esa llamada telefónica ya ha sido un premio. Ha sido un reconocimiento a todos los años de trabajo y de concursos. También gracias a la publicidad, he llegado a muchas personas y me estoy dando a conocer poco a poco, y al final eso es lo que vale de verdad.

–Además de este proyecto, ¿en qué está inmersa ahora mismo? ¿Qué planes tiene?

–Pues ahora mismo me estoy especializando en vestidos para novias, en su patronaje y en su confección. Acabo de graduarme y hace muy poco he presentado mi proyecto final. Ahora toca lo difícil, que es abrirse camino y empezar a andar.