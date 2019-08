El Ayuntamiento de El Espinar contradice a la Junta: «Los lotes de San Rafael están carentes de riesgo» Carne mechada sobre la que se ha decretado la alerta sanitaria / ABC El Ayuntamiento de El Espinar confirma que la carne recibida «está carente de riesgo», aunque se ha procedido a la retirada de todos los lotes del producto de la marca 'La Mecha' QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 21 agosto 2019, 14:25

Los propietarios del establecimiento de San Rafael que, según la Junta de Castilla y León, recibió una redistribución de carne contaminada con listeria han negado que los productos correspondan con los lotes afectados por el germen. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, los responsables de la tienda han querido tranquilizar a sus clientes con el anuncio de que los lotes de carne mechada de marca 'La Mecha' que recibieron en su establecimiento «no son los lotes que han sido contaminados». Explican que los afectados por listeria son los correspondientes a los números 906033 y 907000, mientras que el lote del que han vendido carne en la tienda es el 904037, del que cuentan con la factura para todo aquel cliente que lo quiera comprobar.

El anuncio de los propietarios del establecimiento pretende tranquilizar a sus clientes tras el comunicado de la Junta de Castilla y León en que se informaba de la activación del procedimiento de Gestión de la Red de Alerta Rápida Alimentaria tras comprobar que un establecimiento de San Rafael había recibido una redistribución de carne contaminada con listeria. En concreto, la Administración regional informó de que tres los de los cuatro envíos del producto realizados a la tienda segoviana «estarían afectados ya que se han elaborado con posterioridad al mes de mayo y su fecha de caducidad es de tres meses».

El Ayuntamiento de El Espinar, a través de su responsable de comunicación, Jesús Gascón, ha confirmado que la carne mechada recibida en el establecimiento de San Rafael no se corresponde con la de los lotes contaminados. «En este caso concreto está carente de riesgo», explica Gascón. No obstante, afirma que tras ponerse en contacto con los servicios de control sanitario de la Junta de Castilla y León se ha procedido a la retirada de todos los lotes de carne mechada de marca 'La Mecha', estén o no dentro de los de riesgo. «Por protocolo se retiran y analizan para eliminar cualquier mínima sospecha. Los lotes de San Rafael son perfectamente consumibles y no hay ningún tipo de problema, alarma o alerta», declara el responsable de comunicación del ayuntamiento espinariego.

Gascón espera que la Junta de Castilla y León confirme en breve la ausencia de riesgo y «exima de toda duda a San Rafael» y a su comercio local. Desconoce cuantos productos se han retirado del establecimiento, pero sí confirma que no se han vendido a ningún restaurante. Aún así, asevera que «no hay ningún tipo de problema para los particulares que lo hayan podido comprar».