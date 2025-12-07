El Espinar enciende su Navidad Cientos de vecinos se reúnen en la plaza de la Constitución para el encendido de las luces y el inicio oficial de las fiestas

Eduardo Redondo El Espinar Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:13 Comenta Compartir

La Navidad ya ha comenzado en El Espinar. Cientos de espinariegos se dieron cita en la plaza de la Constitución para asistir al ya tradicional encendido de las luces navideñas, un acto oficial que llenó las calles de alegría y luz para los próximos días de celebración.

La fachada de la iglesia de San Eutropio fue el lienzo elegido para proyectar, a través de un vídeo mapping, los dibujos creados por los niños en los centros escolares. Junto a sus padres y familiares, contemplaron con ilusión el trabajo realizado durante las últimas semanas.

Acto seguido, en la plaza de la Corredera se inauguró el mercadillo 'La Navidad es Verde'. Una veintena de casetas, fabricadas con madera y objetos reciclados, albergarán hasta el próximo lunes, 8 de diciembre, una veintena de puestos de artesanía, manualidades, juguetes, alimentos de la tierra, 'food trucks' y muchas otras propuestas. La directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Pettit, asistió a las actividades junto a varios miembros del equipo de gobierno municipal.

En la jornada de hoy, el mercadillo acogerá el espectáculo de circo y humor 'Mike Dos Perillas', a las 12:00 horas, y el vermú navideño con la charanga 'El Boquerón', desde las 13:30 horas. Por la tarde, en el auditorio Menéndez Pidal tendrá lugar el musical familiar 'La Bella y la Bestia', a las 18:00 horas, y a las 19:30 horas, en la Corredera, actuará el grupo musical 'Brass Band' de la Escuela de Música. El cierre del mercado vendrá acompañado, mañana, de una cata de jamón organizada como actividad benéfica.

Los niños de catequesis de la parroquia de San Eutropio y miembros del centro de mayores de El Espinar fueron los encargados de poner la nota musical, deleitando a los presentes con villancicos que llenaron cada rincón con el espíritu navideño. Los alumnos de cuarto de ESO del instituto María Zambrano calentaron el cuerpo de los asistentes con caldo caliente y los quintos de 2026 repartieron castañas asadas.

De esta manera, El Espinar dio el pistoletazo de salida a una programación que se extenderá hasta enero de 2026 y que ha sido creada pensando en que mayores y niños puedan disfrutar de diferentes actividades. Destacan el concurso de belenes, con premios en metálico, y el concurso de decoración de calles, plazas y escaparates; el festival 'Mira Quién Canta', que se celebrará en el auditorio municipal; actividades deportivas y culturales para niños; talleres de animación y pintacaras; la música de las charangas para la 'Tardebuena'; o las tradicionales cabalgatas de Reyes, que llegarán cargadas de regalos e ilusión para los más pequeños. En definitiva, propuestas para todos los gustos y edades para convertir estas fechas en unas de las más especiales en la localidad.

Reporta un error