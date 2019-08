¿Fuiste reina o dama en las fiestas de El Espinar del último medio siglo? El Ayuntamiento prepara un homenaje Imágenes de reinas y damas. / El Norte Blanca Pita fue la primera alcaldesa, en 1969 EL NORTE Segovia Martes, 6 agosto 2019, 13:32

El Ayuntamiento de El Espinar organizará en septiembre un acto con motivo del 50 aniversario de la primera elección de damas de las fiestas en el municipio. Desde que Blanca Pita fuese la primera alcaldesa, en 1969, han sido muchas las mujeres protagonistas de las fiestas, como alcaldesas o damas.

El Ayuntamiento quiere reunir al mayor número posible, en un acto en el que se les entregará un pin conmemorativo. El correo de contacto es protocolo@aytoelespinar.com.

Tras iniciarse en El Espinar en 1969, la tradición pasó a San Rafael. Las las jóvenes del municipio se hacen con el protagonismo durante las fiestas de ambos núcleos. Cada año son elegidas por los quintos varias chicas que tienen alrededor de 17 años para ejercer de alcaldesa y damas de honor, (en San Rafael reina y damas). Es costumbre que la alcaldesa, con su bastón de mando, y las damas reciban su nombramiento, en algunos casos antes de fiestas y en otros el mismo día del comienzo, de manos de la Corporación municipal. El primer día de fiestas, la alcaldesa pronuncia el discurso que da comienzo a las celebraciones.

Las jóvenes van ataviadas con el traje segoviano de actos oficiales o religiosos. Se visten con el manteo, jubón, mantón de Manila, pañuelo de peso -en sus orígenes se lo ponían para no ensuciar con el pelo el mantón de Manila-, y lazo en el pelo al que hay gente que llama 'siguemepollo'. La alcaldesa no lleva pañuelo de peso ni lazo en el pelo, sino que porta una mantilla y la montera de terciopelo negro, típico del traje segoviano. Para las tardes de toros las jóvenes van vestidas de mantilla y peineta.