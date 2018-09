«Nuestros encierros han llegado a congregar a unas 5.000 personas» Pedro Martín, alcalde de Pedraza, frente al Ayuntamiento de la localidad / Antonio Tanarro Fiestas en Pedraza El presidente de la Fundación Villa de Pedraza, Javier Acebo, será el pregonero «porque queremos reconocer su importante labor», afirma el regidor EVA ESTEBAN Pedraza Jueves, 6 septiembre 2018, 13:06

La localidad de Pedraza ya ultima los detalles para disfrutar de unos días de júbilo y diversión. Desde mañana y hasta el próximo martes, la villa se sumergirá en sus días grandes: sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carrascal. Como cada año, las actividades más esperadas son los eventos taurinos debido a la «gran tradición» existente entre los vecinos. «Es un acto al que viene mucha gente; no es que sea solo una tradición en la comarca, sino que es muy afamado en toda la provincia», asegura el alcalde, Pedro Martín. En esta ocasión, y como prueba de agradecimiento por su «labor tan importante», el presidente de la Fundación Villa de Pedraza, Javier Acebo, será el encargado de dar el pregón inaugural. «En su día lo hicieron otros presidentes, así que creímos justo que él también lo hiciese», sostiene.

¿Qué cree que tienen de especial las fiestas de Pedraza para que la gente acuda a ellas?

Lo más especial que tienen son los festejos taurinos, especialmente los encierros y las novilladas. Es una tradición que viene de siglos.

¿Se imagina unos festejos sin eventos taurinos?

De momento creo que no es posible. Aquí hay mucha afición y es una de nuestras grandes tradiciones, por lo que debemos de pensar que se mantendrá en el tiempo.

¿Han incorporado alguna actividad novedosa en el programa?

Este año, concretamente el día 10, el segundo día de toros, una vecina del pueblo, Rosa Suárez Zuloaga, nieta del pintor Zuloaga, va a donar un novillo que vamos a lidiar. Habitualmente había tres, pero este año, como esta mujer ha querido apoyar lo que son las fiestas tradicionales, tendremos un novillo más.

¿Cuál cree que son las actividades más destacadas?

Las vaquillas del viernes por la noche, organizada por la peña taurina, es una actividad muy disfrutada por la gente joven. También se tiene mucha devoción por la patrona. A la misa y a la procesión acude muchísima gente, casi todo el pueblo.

¿Y la actividad estrella, la más multitudinaria?

Sin duda alguna son los encierros. Algún año hemos llegado a congregar a cinco mil personas, aproximadamente. Es un acto al que viene mucha gente; no es que sea solo una tradición en la comarca, sino que es muy afamado en toda la provincia.

¿Qué distingue a los encierros de Pedraza de los de otras localidades?

En Pedraza está todo controlado; permitidos un número determinado de caballistas, entre quince y veinte. Además, contamos con ganaderías de Pedro Caminero, que también lleva los encierros de Cuéllar. Tiene sobrada experiencia y eso es bueno para nosotros. No se dejan entrar vehículos ni personal ajeno a la organización. Los caballos están todos controlados e identificados.

¿Quién será pregonero?

La labor recaerá este año en el presidente de la Fundación Villa de Pedraza, Javier Acebo. Es una persona que lleva muchos años relacionada con el pueblo. A través de la Fundación están haciendo una labor importante y hemos decidido reconocérselo. Además, en su día lo dieron otros presidentes, por lo que creímos justo que él también hiciese lo propio.

¿Qué partida presupuestaria han destinado?

Una cifra exacta no sé, pero los eventos taurinos son los que más parte se han llevado, en torno a los 22.000 euros.

Los Conciertos de las Velas son los momentos más multitudinarios que vive la villa durante todo el año. ¿Cree que la decisión de controlar el acceso fue adecuada?

Es una medida acertada. Se nos estaba yendo un poco de las manos. Venía mucha gente, se saturaban los aparcamientos que estaban fuera de la villa... y lógicamente tiene una capacidad, que se ha establecido en ocho mil personas. Desde entonces, funciona bastante mejor. Además, llegamos a temer que pasara algo, y de ahí que tomáramos esa medida, pero en cualquier caso, siempre ha estado controlado magníficamente por la Guardia Civil. Nunca ha habido ningún problema grave.

¿Se han planteado incluir alguna novedad en estas veladas?

En principio, vamos a mantener todo como hasta ahora. En estos dos últimos años está funcionando bien, y quizás no haya que hacer ninguna cosa, al menos de relevancia.

Su mandato al frente de la alcaldía de Pedraza llega a su fin. ¿Ha pensado ya si se presentará como candidato en las elecciones municipales de 2019?

No, para nada. No he decidido nada, cuando tome una decisión lo comunicaré.

¿En qué trabaja el equipo de gobierno en la actualidad?

Siempre hay pequeñas cosas que acometer. Ahora mismo estamos urbanizando unas calles donde se construirán unas viviendas, y de cara al año que viene no acometeremos nada importante, solo pequeñas actuaciones.