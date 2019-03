España quiere ponerse a la cabeza de la guerra europea al plástico de un solo uso Javier López Escobar (izquierda), Juan Carlos Suárez-Quiñones y Hugo Morán. / Ical El secretario de Estado de Medio Ambiente afirma en Valsaín que se va a implementar «con carácter inmediato» el reglamento de la UE PATRICIA MARTÍN (ICAL) Segovia Miércoles, 20 marzo 2019, 14:37

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, avanzó ayer que el Gobierno de España implementará «con carácter inmediato» el Reglamento Europeo de Plásticos, en cuanto la comisión de la UE traslade a los países la norma jurídica. Morán y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones clausuraron en el Ceneam de Valsaín la jornada de la UE 'Ad hoc Meeting of Director-Generals of the Environment'.

Hugo Morán señaló que España pondrá en marcha la estrategia en materia de plásticos, mediante la coordinación de dos ámbitos de intervención, con una estrategia de economía circular y con una hoja de ruta de plásticos. El secretario de Estado insistió en que España se quiere colocar al frente de los objetivos del conjunto de la Unión Europa la lucha contra los plásticos.

El Ministerio de Transición Ecológica solo está a la espera de que concluya la redacción del proceso de elaboración de la norma jurídica y de traducción a los diferentes países para aplicar el acuerdo para la reducción y el control de plásticos. Morán señaló que la UE mantendrá e incrementará sus compromisos en este campo, antes del horizonte 2030, que se ha marcado toda la comunidad internacional en la reciente Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, celebrada en Nairobi (Kenia).

El secretario de Estado de Medio Ambiente valoró la importancia de haber alcanzado un acuerdo internacional porque «no es sencillo» que todos los países del planeta establezcan un mismo criterio en relación con un objetivo medioambiental, pero la Unión Europea «va bastante por delante» en esta materia, con «objetivos inmediatos» como «la eliminación de plásticos de un solo uso».En materia medioambiental, argumentó Morán, no existen las fronteras y las acciones que se producen en un territorio afectan a territorios colindantes y lejanos y viceversa. «Somos emisores de nuestras propias acciones en protocolos ambientales» y, al mismo tiempo, «recibimos las consecuencias de lo que se produce en otros países», señaló.

Reunión clave

Hugo Morán remarcó la importancia de la reunión del Ceneam porque, de cara a la celebración, el próximo año, de la Cumbre Mundial de Biodiversidad de Pekín, es el momento de empezar «a construir una posición europea de compromiso político», con la participación de todo el conjunto de actores responsables de las instituciones de los diferentes gobiernos de la UE y la propia Comisión, para debatir sobre «cuáles deben de ser las líneas generales» y marcar «los objetivos políticos de la UE».

Morán declaró que Europa quiere acudir a la cita mundial en la capital china con «un mensaje claro de compromiso político» en defensa de la biodiversidad, porque precisamente ha sido la Unión Europea la que ha hecho visible, en los últimos años, la acción contra el cambio climático. El secretario de Estado sostuvo que no se puede entender la defensa de la biodiversidad sin «una acción comprometida contra el cambio climático y viceversa».

Para Hugo Morán, está claro que «hay una creciente demanda social» que reclama «un futuro sostenible» del planeta y, por lo tanto, «la acción política» no solo no puede permanecer al margen de esta reivindicación, sino que «tenemos la obligación de liderar a la sociedad» en demanda de un mayor compromiso medioambiental. España, por atesorar el mayor patrimonio europeo de biodiversidad, tiene que capitanear este proceso en la UE, como demuestra este encuentro «de primer nivel» en Segovia, subrayó Morán.